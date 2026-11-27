為持續強化與美國各州教育合作夥伴關係，教育部分別與美國愛達荷州教育委員會及奧克拉荷馬州教育廳續簽教育合作備忘錄，並積極落實與北卡羅萊納州簽署之教育合作備忘錄，促進雙邊師生交流與共學成長。

備忘錄在愛達荷州教育委員會Jennifer White執行長於美國先行簽署後，並於愛達荷州長Brad Little率團訪台期間， 16日在州長及教育部次長朱俊彰見證下，由國際及兩岸教育司長李毓娟簽署完成。

愛達荷州樹城州立大學（Boise State University, BSU）等五所大學，已分別與台灣三所大學建立合作夥伴關係。此次簽約，不僅展現雙方對深化合作的共同願景與承諾，也為雙邊學術機構營造更具支持性的合作環境，進一步奠定雙方在創新、科學及技術等領域深化交流與合作的基礎。

Brad Little指出，愛達荷州與台灣同樣重視創新科技與人才培育，此次締約將為雙方大學及相關夥伴在半導體、AI、先進製造與能源等領域的師生交流、研究及實習計畫奠定堅實架構，為雙邊學生、產業與經濟創造長遠的實質效益。

教育部與奧克拉荷馬州教育廳教育合作備忘錄，由李毓娟與廳長Lindel Fields代表台美雙方簽署，由駐休士頓辦事處教育組協助，於今年11月26日完成換文續約程序。

在師資專業成長方面，將為台灣與奧克拉荷馬州教師提供多元專業進修機會，並推動語言教師教學培訓與協助，支援雙方政府機構共同辦理教育及語言教學相關研討會與座談會，促進雙邊個人及各級教育機構間教育與學術互動。

教育部與北卡羅萊納州教育廳自今年3月11日簽署教育合作備忘錄以來，密切商討合作內容。

教育部次長劉國偉出席今年11月20日在美舉行之「台美華語文教育交流座談會」，與北卡州教育廳世界語言團隊官員Ann Marie Gunter就媒合台灣與北卡州合作契機交換意見，官員會後並分享北卡州教育廳於官網宣布台灣國際夥伴計畫（International Partnership with Taiwan）。

Maurice“Mo”Green廳長在官方公告中強調，北卡州教育廳與我教育部建立合作夥伴關係，讓該州教育工作者有機會與台灣教育界同儕相互學習、交流，教師持續成長，學生也將隨之受益，進而培養足以受用一生的語言能力與全球視野。

該項夥伴關係屬於北卡州教育廳推動全球教育（Global Education）整體計畫的一環，亦彰顯雙方教育合作夥伴關係邁向新階段。

美國是我國關鍵的國際教育夥伴之一，教育部將持續以「台美教育倡議」與其三年策略規劃，穩健推進各項交流，逐步落實雙方教育合作備忘錄內容，將合作共識轉化為具體成果。