AI基礎建設投資持續升溫，從高功率機櫃、現地發電到伺服器平台換代，帶動電源配電、客製化線束及高速連接器需求同步成長。法人看好貿聯（3665）、信邦（3023）、嘉澤（3533）及宏致（3605），2027年營運可望迎來新一波成長動能。

法人預估，2027年美國五大CSP資本支出年增46%。隨AI機櫃功率持續提升，Power Whip將由60A升級至100A，Busbar也須在有限空間內承載更大電流，有利貿聯提高單櫃供貨價值。

現地發電方面，Bloom Energy SOFC設備擴產，帶動宏致配套線束出貨，預估2027年SOFC設備線束及AI電源產品合計營收約30億元。半導體設備方面，貿聯業務由機台線束延伸至電源控制模組，信邦則供應客製化線束及沉積、蝕刻設備機櫃組裝件。法人預估，貿聯及信邦2027年半導體設備業務營收均將年增逾50%。

法人分析，2027年通用型伺服器出貨量年增29%。AMD Venice自2027年第1季底加速導入，全年平均滲透率預估達20%；Intel Oak Stream滲透率則於下半年提升至10%至15%。

法人指出，隨兩大平台陸續換代，嘉澤高單價CPU Socket出貨比重可望提升，加上PCIe連接器市占率由2025年的5%至7%，提高至2026年接近15%，預估2027年伺服器業務營收占比將逾60%。

AI伺服器方面，2027年AI ASIC出貨量預估達1,325萬顆，年增83%。宏致則受惠雲端客戶新機種放量，MCIO出貨量預估由2026年的2,900萬顆，增至2027年的5,000萬顆。