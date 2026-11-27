員工把公司文件貼進生成式AI翻譯，或把內部程式碼丟給AI除錯，可能讓公司機密流向外部。德勤商務法律事務所提醒，企業若未規範哪些AI工具能用、哪些資料不能輸入，日後發生外洩爭議，即使資訊原本具有經濟價值，也可能因保密措施不足，難以主張《營業秘密法》保護。

經濟部智慧財產局今年10月示警，員工將公司機密輸入對話式AI服務後，內容可能被用於模型訓練，也可能出現在其他使用者取得的回答中。2023年，南韓三星電子就曾發生員工將程式碼上傳ChatGPT的事件，促使企業重新檢視內部AI使用規範。

如今，員工已普遍利用AI翻譯文件、整理會議紀錄、撰寫報價或修改程式碼，但不少企業仍未訂定書面規範，工具怎麼選、資料能不能貼，往往由員工自行判斷。

蔡志宏說明，資訊要受到《營業秘密法》保護，須具備秘密性、因其秘密性而具有實際或潛在的經濟價值，且所有人已採取合理保密措施。實務上曾有企業把設計圖放在未上鎖的辦公櫃，因為可隨手拿取，法院認定企業未採取合理保密措施。如今員工也會透過AI處理文件，企業的保密規範就應涵蓋這些工具的使用情境。

第一步是訂定AI使用守則。企業應明列員工可以使用哪些AI工具、可以用來做哪些工作，以及哪些資料禁止輸入，讓員工在翻譯文件、整理會議紀錄前就知道使用界線。

第二步是盤點機密資訊並分級管理。企業可依自身人力、財力，先確認哪些資訊需要保密，再依敏感程度分級。以內部設計圖或程式碼為例，可透過帳號、密碼及權限設定，只讓有業務需求且獲授權的人員存取。

第三步是檢查AI服務契約。導入AI工具前，應確認輸入的資料會不會被用來訓練模型、儲存在哪裡，以及發生外洩時由誰負責。即使採用企業版服務，也應逐項確認契約如何約定。

第四步是把AI規範納入教育訓練與離職交接。平時應讓員工了解哪些資料不能上傳、該如何使用公司核准的工具。員工離職時，除了收回設備、停用公司帳號與撤銷存取權限，也應確認員工使用的個人AI帳號是否仍留有公司資料。兩位律師提醒，離職後競業禁止須符合《勞動基準法》所定要件，企業仍須落實日常保密管理。

黃思齊表示，企業也可參考ISO/IEC 42001人工智慧管理系統的架構，建立涵蓋AI使用政策、資料管理及第三方服務的內部制度。企業可依需求採用，取得驗證並非必要。營業秘密一旦外洩，往往難以收回，及早建立規範並留下執行紀錄，日後發生爭議時，企業才有依據說明已採取哪些保密措施。