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輝達下禁令 法人評估暫不影響台廠 AI 供應鏈
輝達（NVIDIA）因應美國近期生效的AI晶片出口管制新規，已要求部分合作夥伴暫停向部分東南亞國家出貨AI伺服器；法人機構表示，短期對建置中的資料中心影響較小，但中長期是否可能導致AI投資放緩尚具不確定性，暫不影響台廠相關AI供應鏈。
法人機構表示，Nvidia因應美國近期生效的AI晶片出口管制新規，已要求部分合作夥伴暫停向部分東南亞國家出貨AI伺服器。隨終端客戶及算利用途的審查日漸趨嚴，此次的管制新規將可能影響海外AI資料中心的建置。此外，美國境內部分資料中心亦可能由於各州法令及抗議而推遲，短期對建置中的資料中心影響較小，但中長期是否可能導致AI投資放緩尚具不確定性。
考量到伺服器品牌廠客戶組成較為多元，對於算力流向的終端掌握度較低，預期受到本次管制影響程度較大，預估受影響的有DELL、Supermicro和HPE等品牌廠。
至於大型CSP方面，考量其算力需求主要來自自有業務及雲端服務，且部分出口管制設有豁免條件，目前影響相對較小。考慮到目前ODM端訂單未見調整，且AI相關資本支出亦未下修，因此，維持審慎樂觀的態度，持續看好鴻海、廣達後市營運。
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