台積電與英飛凌（Infineon）等公司合資成立的歐洲半導體製造公司（歐積電，ESMC），首座晶圓廠今年9月完成廠房主體結構工程，預計2027年底投產，德國媒體報導，明年估將有500至800名台灣專業人才赴德國薩克森邦工作。

台積電與英飛凌、博世（Bosch）及恩智浦（NXP）合資成立的歐積電首座晶圓廠今年9月完成廠房主體結構工程，預計2027年底投產，供應歐洲汽車及工業晶片需求。

隨歐積電進入投產準備階段，根據薩克森日報（SZ）報導，明年將有500至800名台灣專業人才赴薩克森邦工作，部分將攜家帶眷移居德國。

德勒斯登台商會會長蘇怡婷告訴中央社，隨歐積電建廠及上下游供應鏈布局，近兩年德勒斯登已增加近80戶台灣家庭，台灣社群規模持續擴大，對住房、餐飲、消費及各類生活服務的需求也隨之成長。

蘇怡婷指出，不少工程師及企業外派人員是全家一起搬到德國，因此關心的不只是工作，也包括子女教育、住房、語言及休閒活動，以及能否在德勒斯登建立長期且有歸屬感的生活。

隨台積電德勒斯登廠催生跨國人才移居需求，德國在台協會官網近期也公開招募3名具備中、英、德語能力的全職短期人員，於明年2月至11月間支援簽證業務，受理及初步審查簽證申請、回覆民眾諮詢等工作。

另德國移居服務公司德商安拓國際顧問近日在台北設立首個海外據點，協助台灣科技人才辦理居留、租屋及子女就學等事宜。執行長克雷奇瑪－柯尼希（Janett Krätzschmar-König）告訴薩克森日報，移居海外往往伴隨許多疑問，在台設立據點可讓客戶赴德前就能以熟悉的語言接受面對面諮詢，有助於建立信任關係。