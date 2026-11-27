南韓股市（KOSPI）近期受全球科技巨頭消息面牽動呈現劇烈洗牌走勢，近日在低檔盤整。針對韓股近期大漲大跌的「洗三溫暖」行情，大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，黃仁勳回歸象徵全球「AI 生態信心」全面回籠，儘管短線籌碼因消息面劇烈波動，但全球高頻寬記憶體（HBM）供需依然維持高度吃緊，晶片超級周期韌性將延續至 2027 年以後。

賴昱廷指出，在政策全面護盤、外資機構重申看多，以及 AI 記憶體與 K-Culture 文化外銷強勁支撐下，短線震盪反而是投資人透過 009829 採分批布局或定期定額、低檔累積單位數的絕佳契機。

賴昱廷剖析，黃仁勳回歸不只是單一企業人事異動，更是「AI 生態系統信心先回來了」的重要指標，雖然終端實質拉貨動能仍需時間逐步發酵，但已成功扭轉市場先前過度悲觀的預期。

賴昱廷指出， HBM 已成為 AI 基礎建設不可或缺的核心命脈，投資人對任何需求風吹草動高度敏感，然而在長約機制保護下，記憶體龍頭的結構性優勢並未改變。高盛在最新報告中重申，晶片周期韌性將持續發酵，透過壓力測試證實三星電子與 SK 海力士目前評價已過度反映悲觀情境，且兩大巨頭在 2027 至 2028 年具備極具吸引力的股東回報率，維持對 KOSPI 指數的中長期「加碼」建議。

賴昱廷認為，長期供應合約（LTA）能有效確保南韓晶片廠未來的出貨量與定價穩定度；摩根士丹利、摩根大通與野村證券則持續看好南韓企業治理改革與 AI 獲利雙引擎，認為在短線籌碼沉澱後，韓股仍具強勁的評價修復空間。

除了半導體基本面與外資機構力挺外，南韓官方政策紅利與文化軟實力（K-Culture）同樣為大盤提供堅實下檔支撐。南韓交易所（KRX）持續推動「企業價值提升計劃」，鼓勵上市企業實施庫藏股註銷與提高股息發放，使金融與汽車龍頭股息殖利率與股東權益報酬率（ROE）持續攀升。同時，南韓影視娛樂、K-Pop 全球巡演與數位內容 IP 外銷熱度不減，為整體經濟注入多元消費成長動能。

009829 網羅南韓前 50 大市值龍頭，前兩大持股「三星電子（31.08%）與 SK 海力士（30.52%）」合計權重逾六成，高純度鎖定全球 AI 與 HBM 記憶體雙霸主，並同步涵蓋受惠於政策改革的「韓國國民銀行金融集團、現代汽車、新韓金融集團」等高股息權重股，以及多元產業領頭羊。

賴昱廷指出，面對短線市場劇烈震盪，建議投資人無須過度追高殺低，不妨視自身風險承受度，採定期定額或逢回分批進場，掌握韓股評價重估的長線潛在紅利。