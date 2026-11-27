億萬富豪馬斯克旗下SpaceX獲美國聯邦傳播委員會（FCC）核准，將可開始投入太空AI部署，SpaceX預告將直接利用近乎恆定的太陽能做為太空AI電力來源，引爆太陽能大商機，中美晶（5483）、盟立（2464）、元晶（6443）、聯合再生（3576）等台廠都積極投入太空太陽能技術，有望分杯羹。

FCC授權SpaceX部署由100萬顆衛星組成的星系，組建名為「Starmind」的AI算力星座，用於打造太空資料中心。這是美國史上首次批准在太空部署資料中心星座，宣告馬斯克太空AI計畫鳴槍起跑，

SpaceX認為，在太空透過直接利用近乎恆定的太陽能，且營運與維護成本極低，這些衛星將實現具變革性的成本與能源效率，同時大幅降低地面資料中心對環境造成的衝擊。據悉，每平方公尺太陽能板在太空可產生約250瓦電力，而一組輝達的GB300伺服器機櫃的運算功率約120千瓦，所需太陽能板面積需要480平方公尺，約1.1座籃球場，未來若太空AI資料中心形成，太陽能需求相當可觀。

中美晶已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，公司並高分貝喊話：「現在客戶若願意下單，中美晶非常樂意承接」，也願意為訂單成長投資擴充設備。

中美晶分析，太空太陽能相關規範有九個等級，中美晶現階段已做到第七級，相關生產設備可與一般PERC產品共用，只是製程有所不同。目前中美晶太空太陽能產品以供應美國市場為主，且不只一個客戶。

盟立、聯合再生、元晶等台廠則投入備受關注的鈣鈦礦太陽能技術。其中，盟立集團在鈣鈦礦太陽能電池布局超過三年，搭上太空AI當紅的浪朝。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎了。

盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

業界看好，鈣鈦礦矽晶疊層技術製程技術可讓太陽能板在相同安裝面積下，總功率輸出提升約30%，藉此作為未來揮軍太空太陽能產業的利器，預計數年內有望邁入量產階段，而元晶、聯合再生、茂迪（6244）為國內前三大模組廠，無論是技術與產能都有一定水準，最有機會率先量產。

FCC指出，批准SpaceX的Starmind衛星群計畫，有助滿足快速成長的AI運算需求。根據授權許可，SpaceX最遲必須在2033年11月前開始部署，2035年11月前部署上限數量的10%，即10萬顆，並在2038年11月前完成50%的部署。