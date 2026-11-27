台積電（2330）要在美國德州成立第二園區之際，太陽能廠聯合再生（3576）與中美晶（5483）將跟隨台積電，在德州設立太陽能模組廠，打造台灣太陽能業最大規模「美國製造」產能，並可望就近爭取台積電德州園區太陽能發電工程，大咬晶圓一哥綠能商機。

業界分析，隨著民主黨在今年期中選舉取得優勢，並拿下德州州長，將催動德州積極推動太陽能投資稅額抵免（ITC），以及美國本土製造的生產稅額抵免（PTC），並擴大導入綠能發電，聯合再生與中美晶攜手在德州建廠，受惠大。

另外，民主黨執政下的德州政府應會加速推動屋頂型與社區型太陽能專案，配合美國對中國大陸太陽能產品的關稅壁壘與最低進口價格機制，將有助於中美晶與聯合再生的合資廠能直接吃下每年約35GW（百萬瓩）的「非紅供應鏈」剛性需求。

德州本身條件得天獨厚，包括當地具備廣大的土地，且本身就是全美風力與太陽能裝機量最大的州，綠能終端需求極為龐大。

聯合再生與中美晶先前公告，擬合資4,000萬美元合資成立美國子公司，由前茂迪（6244）總經理葉正賢領軍，準備赴美設置太陽能模組廠，首期規劃年產能1GW，預計今年底前確定廠址，明年下半年投產。

隨著年底時間逼近，中美晶代子公司旭昶公告，將透過美國子公司Solar Assure Inc.或籌設中的Solar Assure Texas（暫定名稱），與FASCore Construction LLC簽訂廠房設施設計施工統包合約，交易金額上限為2,000萬美元（約新台幣6.3億元），讓聯合再生與中美晶的美國合資公司落腳處浮上檯面。

聯合再生執行長張為策分析，美國每年太陽能需求40至50GW；其中，非紅供應鏈達35GW，因此公司的機會很大，所以現在就已經開始與客戶洽商後續訂單事宜，預料明年美國廠落成且量產後，估計將帶動公司明年度營收翻倍，後市展望樂觀。

張為策認為，此次赴美設廠不只是產能布局，更是公司品牌在北美市場的在地化延伸，推動聯合再生從產品出口，進一步走向在地製造與市場服務，拓展全球布局。

此外，中美晶集團旗下環球晶（6488）已在德州設置半導體矽晶圓廠，而本次與聯合再生合資的太陽能模組廠也設置德州，意味著中美晶再將太陽能製造版圖延伸至美國，藉此加速在地製造策略的布局，有望成為集團拓展美國市場的關鍵節點。

業界人士分析，德州確實有許多先天優勢，包括人力資源相對其他州充足、市場需求強烈以及貼近終端客戶等，因此選擇在此設廠相當合理，目前也有許多國內科技大廠均準備前進德州設廠。

業界人士進一步表示，民主黨勝選後，對太陽能產業是正面效益，推升近期美國客戶詢問度大幅增加，估計明年當地需求將較今年顯著成長，而具備在地生產能力的台廠將受惠最深。