美光桃園廠勞資爭議持續延燒，勞資間的角力甚至演變為地方選舉攻防。美光資方與美光桃園工會今再度協商，經4個小時閉門會議仍未達共識，預計12月4日再議。對此，勞動部表示，將持續從旁協助勞資雙方溝通。

民進黨今於臉書發文批國民黨桃園市長張善政是「把科技產業趕走的市長」，列舉台積電、美光和群聯電子等產業發展爭議，張善政晚間也發文回擊，選前有人突然放出美光撤資、關廠等未經證實的消息，緊接著民進黨對他提出各種攻擊，「不知道民進黨有沒有想過，美光勞資雙方今天下午帶著這些傳聞走進會議室，好不容易建立的互信，會受到什麼影響；政治操作介入產業，會帶來什麼代價？」直指4年前的龍科擴建案就是教訓。

他問民進黨官員，究竟是在投票前攻擊張善政比較重要，還是讓這場爭議早一天落幕、還給勞工與企業一個安心比較重要。同時也向中央喊話，目前美光勞資雙方正朝著好的方向前進，只要還有尋求共識的空間，他和市府團隊就絕不放棄，盼中央放下黨派之見，務實地與地方攜手解決問題。

有關美光桃園廠勞資爭議，勞動部僅表示，將持續與桃園市政府共同從旁協助雙方溝通協調、尋求共識。