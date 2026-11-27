鴻海（2317）攜手台北榮總昨（26）日舉辦「鴻海北榮化療自動化智慧場域發布會暨北海AI中心揭幕」，展示合作一年來的重要成果，透過AI與機器人串聯醫院作業流程，協助醫療人員降低高風險及重複性工作負擔，為智慧醫療導入實際臨床場域建立新模式。

此次化療自動化智慧場域亮相，象徵雙方合作從技術研發逐步走向實際場域驗證，也展現鴻海將AI與機器人技術導入醫療產業的具體進展，更是鴻海集團在實體AI布局的一項重大突破。

鴻海與北榮是在2025年10月簽署智慧醫療戰略合作意向書，規劃投入3億元、為期三年的研究經費，並成立智慧創新研究室，結合雙方在AI技術、智慧製造及臨床醫療領域的專業，推動智慧醫院自動化、AI多模態醫學模型及在宅醫療等創新應用。

化療藥物調劑與配送涉及嚴格的安全規範，傳統作業需要大量人工作業及跨部門協調。鴻海運用長期累積的自動化與系統整合經驗，攜手日本湯山製作所、川崎重工及法博智能等合作夥伴，採用輝達技術，將不同設備及技術整合為完整的醫療自動化作業流程，提升藥物處理安全性與院內作業效率。