美國新301關稅政策出爐，耳機、鋰離子電池、基地台、印表機、電視及電玩主機未列入豁免清單，惟相關產品多由中國大陸工廠出口，台廠營運主力PC及AI伺服器仍屬豁免範圍。宏碁、神達均表示，已透過多元產能布局因應關稅變局，整體衝擊有限。

宏碁集團董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖昨（26）日表示，目前301關稅政策仍不明朗，須持續觀察，宏碁主要產品歸類於232條款，屬豁免項目。

陳俊聖指出，因應非紅供應鏈需求，宏碁已在泰國、印尼及越南布局供應鏈，具備足夠彈性因應關稅變化，未來將視成本、市場需求及競爭情況調整營運策略。

神達總經理何繼武表示，IT產品原本即屬豁免範圍，旗下僅神達數位少數產品原本須繳納關稅，最高稅率約15%，預期對集團整體影響相當輕微。

神達目前產能主要集中於亞太地區及美國，其中美國產能過去兩年大幅提升，整體布局已能因應市場需求及潛在關稅變數。