台積電（2330）要在美國德州成立第二園區之際，太陽能廠聯合再生與中美晶將跟隨台積電，在德州設立太陽能模組廠，打造台灣太陽能業最大規模「美國製造」產能，並可望就近爭取台積電德州園區太陽能發電工程，大咬晶圓一哥綠能商機。

聯合再生與中美晶先前公告，擬合資4,000萬美元合資成立美國子公司，由前茂迪總經理葉正賢領軍，準備赴美設置太陽能模組廠，首期規劃年產能1GW（1百萬瓩），預計今年底前確定廠址，明年下半年投產。

隨著年底時間逼近，中美晶代子公司旭昶公告，將透過美國子公司Solar Assure Inc.或籌設中的Solar Assure Texas（暫定名稱），與FASCore Construction LLC簽訂廠房設施設計施工統包合約，交易金額上限為2,000萬美元（約新台幣6.3億元），讓聯合再生與中美晶的美國合資公司落腳處浮上檯面。

聯合再生執行長張為策分析，美國每年太陽能需求40至50GW；其中，非紅供應鏈達35GW，因此公司的機會很大，現在就開始與客戶洽商後續訂單事宜，預料明年美國廠落成且量產後，將帶動明年度營收翻倍，後市樂觀。

張為策認為，此次赴美設廠不只是產能布局，更是公司品牌在北美市場的在地化延伸，推動聯合再生從產品出口，進一步走向在地製造與市場服務，拓展全球布局。