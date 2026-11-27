川普政府新一輪關稅方案出爐，科技業大致過關，AI伺服器、智慧手機、PC、晶片及大部分半導體設備均獲豁免，但耳機、印表機等未能倖免，蘋果、惠普旗下產品兩樣情。台灣半導體業雖躲過301關稅頭關，下一場大考則是232條款。

川普政府25日提出新一輪關稅方案，涵蓋台灣、中國、歐盟等14個經濟體，服飾、家具、冷凍蝦等產品都在加稅之列，科技產品則享有廣泛豁免，但耳機、鋰離子電池、基地台、印表機、電視及電玩主機未列入豁免名單。

各經濟體適用稅率不同，歐盟為15%，越南最高達35%。

蘋果近年部分組裝移往印度、越南，加上智慧手機及PC均獲豁免，大部分產品可望避開新關稅，但在越南生產的AirPods耳機，可能面臨最高35%關稅。惠普輸美PC生產已移出大陸，又獲產品豁免，印表機卻難逃加稅。

半導體設備大致獲得豁免，台積電擴大美國布局，進口艾司摩爾（ASML）微影設備等主要機台，不會因這項方案增加關稅。不過，部分晶片測試設備零組件未獲豁免，泰瑞達、愛德萬測試等業者可能受到影響。

國內半導體業者指出，晶片主要出貨給組裝廠，除非直接輸美組裝，否則多由下游客戶評估成品輸美的關稅成本。從去年經驗來看，關稅對半導體業的實質影響並不大。

台廠也積極布局美國製造，聯電與英特爾合作的12奈米製程平台預計明年量產；日月光旗下ISE Labs在加州提供晶片測試及產品驗證服務；環球晶德州新廠第一期12吋月產能約30萬片，更憑藉美國製造優勢，與美光簽訂公司史上金額最高的十年長約。

半導體業下一關是232條款。行政院指出，美方尚未公布更廣泛的半導體稅率，台灣已爭取配額內零關稅、配額外最高15%且不疊加，若美方稅率更低則從低適用。