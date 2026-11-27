SpaceX獲美國聯邦傳播委員會（FCC）核准，將可開始投入太空AI部署，公司預告將直接利用近乎恆定的太陽能做為太空AI電力來源，引爆太陽能大商機，中美晶、盟立、元晶、聯合再生等台廠都積極投入太空太陽能技術，有望分杯羹。

中美晶已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，公司並高分貝喊話：「現在客戶若願意下單，中美晶非常樂意承接」，也願意為訂單成長投資擴充設備。

盟立、聯合再生、元晶等台廠則投入備受關注的鈣鈦礦太陽能技術。其中，盟立集團在鈣鈦礦太陽能電池布局超過三年，搭上太空AI當紅的浪潮。

業界看好，鈣鈦礦矽晶疊層製程技術可讓太陽能板在相同安裝面積下，總功率輸出提升約30%，藉此作為未來揮軍太空太陽能產業的利器，預計數年內有望邁入量產階段，而元晶、聯合再生、茂迪為國內前三大模組廠，無論是技術與產能都有一定水準，最有機會率先量產。

SpaceX認為，在太空透過直接利用近乎恆定的太陽能，且營運與維護成本極低，這些衛星將實現具變革性的成本與能源效率。