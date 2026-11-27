SpaceX獲准部署由100萬顆衛星組成的星系，藉此布局太空AI，由於衛星是將AI伺服器送到太空的關鍵載體，同步掀起衛星零組件需求，昇達科、萊德光電、啟碁等網通廠積極投入相關布局，可望沾光。

昇達科表示，低軌衛星產業已由過去以「新星系建置」為主，逐步進入新建、擴充與既有星系汰換並行的階段，將穩定支持相關產業成長。昇達科前三季每股純益11.8元，超越2025年全年獲利；前十月營收30.4億元，年增64.6%，主要受惠於低軌衛星、高頻通訊需求與高附加價值元件出貨放量。

萊德光電認為，旗下AI資料中心及低軌衛星應用雙引擎持續熱轉之餘，太空經濟是另一個高成長潛力的賽道，未來太空AI資料中心（AIDC）衛星市場規模會比低軌衛星多十倍以上，看好2027年營運優於今年。

啟碁亦可望受惠美系衛星大客戶擴大布局，帶動其寬頻用戶終端設備（CPE）出貨穩健放量，搭上相關熱潮。