蘋果首款折疊機iPhone Duo掀起熱潮，日媒拆解iPhone Duo後發現，零組件總數多達2,644個，比iPhone 18 Pro多7%，堪稱「史上最難組裝的iPhone」。零組件總成本達1,281美元，占售價64%，是歷來蘋果「下最重本」的iPhone。

綜合外電報導，日媒在日本調查公司Fomalhaut Techno Solutions協助下，完成拆解iPhone Duo，日商存在感依舊很強，新機2,644個零組件當中，日本供應商的零件大約占1,000個。而綜合各法人與研調機構報告，台積電、大立光、鴻海、新日興等台廠，也都扮演iPhone Duo供應鏈要角。

尤其新機零組件數量是歷來最多，堪稱「史上最難組裝的iPhone」，主力代工廠鴻海卻能順利組裝繁瑣的零件並出貨，全球組裝龍頭的地位難以撼動。

在iPhone Duo眾多零組件當中，以配備兩個由100多個零件組合而成的結構複雜鉸鏈最受關注，這是讓iPhone Duo能順利開合，達到折疊效果的關鍵。據分析，蘋果主要是採用連接器巨頭美國安費諾生產的鉸鏈，台廠則有鴻海與新日興的合資公司投入生產。

Fomalhaut Techno Solutions負責人柏尾南壯針對iPhone Duo之前的故障原因指出，蘋果執著於減少鉸鏈數量，可能反而產生了負面效果。

與其他品牌相較，三星折疊機Galaxy Z Fold 8使用三個鉸鏈，螢幕更大的Fold 8 Ultra則配備四個鉸鏈，但是三星採用韓國供應商生產的鉸鏈。他指出，如果蘋果沿用三星的設計，可能不會出現這樣的失敗。

根據推算，三星使用的鉸鏈為45美元，蘋果使用的鉸鏈為105美元。柏尾南壯推測，蘋果應該是要求連零組件布局也要呈現出簡潔俐落的美感。iPhone Duo處於缺貨狀態，主要原因是鉸鏈問題。

iPhone Duo 256G版本的美國售價為1,999美元，2,644個零組件總成本達到1,281美元，零組件占售價比率為64%，大幅高於2025年秋季上市的iPhone Air的54%，創下歷代iPhone零組件成本最高紀錄。

為何折疊iPhone零組件成本超貴，主因記憶體價格暴漲，負責數據儲存的記憶體成本就占約300美元。兩種儲存晶片中，負責臨時儲存的DRAM，12GB價格約為200美元，相比iPhone Air配備同容量版本（31美元），暴漲至六倍。