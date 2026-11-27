美國聯邦傳播委員會（FCC）昨（26）日宣布，已授權億萬富豪馬斯克旗下SpaceX部署由100萬顆衛星組成的星系，組建名為「Starmind」的AI算力星座，用於打造太空資料中心。

這是美國史上首次批准在太空部署資料中心星座，宣告馬斯克太空AI計畫鳴槍起跑，引爆更多伺服器需求，鴻海是全球AI伺服器龍頭，將是大贏家，廣達也可望受惠。

馬斯克先前透露，SpaceX與輝達已設計出太空環境最佳化的Vera Rubin NVL72系統伺服器，將用於首代Starmind AI衛星，最快2027年第4季發射升空，2028年進入大規模部署。

馬斯克隨後在社群平台X發文表示，這將成為美國與全世界的重要資產。業界分析，鴻海是輝達AI伺服器最大供應商，隨著兩強攜手推進太空AI計畫，配合Vera Rubin NVL72系統伺服器在明年第4季升空，最慢明年下半年，相關AI伺服器可望跟著出貨上太空。

鴻海向來不評論單一客戶。不過，鴻海董事長劉揚偉先前已公開表示，不缺席太空商機，集團不僅擁有珍珠號低軌衛星發射經驗，也具備衛星通訊模組、陣列式天線、低軌衛星使用者終端及關鍵線材等技術。

業界認為，鴻海身為全球AI伺服器代工一哥，又有衛星完整產業鏈技術，具備太空AI一條龍優勢，將是太空AI時代的大贏家。

路透報導，SpaceX今年稍早申請部署多達100萬個軌道運算模組，以處理供地球使用的龐大數據。聯邦傳播委員會指出，批准SpaceX的Starmind衛星群計畫，有助滿足快速成長的AI運算需求。根據授權許可，SpaceX最遲必須在2033年11月前開始部署，2035年11月前部署上限數量的10%，即10萬顆，並在2038年11月前完成50%的部署。

聯邦傳播委員會補充說，批准這項申請將使SpaceX得以「開創推動美國在太空與AI領域領先地位的新興技術」。

SpaceX向聯邦傳播委員會表示：「透過直接利用近乎恆定的太陽能，且營運與維護成本極低，這些衛星將實現具變革性的成本與能源效率，同時大幅降低地面資料中心對環境造成的衝擊。」

馬斯克認為，太空資料中心之所以具備商業可行性，關鍵在於SpaceX 下一代可重複使用火箭「星艦」能將每公斤發射成本壓到極低，並透過衛星間的高速雷射光通訊傳輸資料，且太空AI可透過取之不盡、用之不竭的太陽能發電，有效解決地球上電力不足的問題。