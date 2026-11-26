大同（2371）昨（26）日舉行集團聯合法說會，全面推進電力、算力與資產三大業務。公司指出，模組化算力中心「AIDC CUBE」拓客增溫，明年首季可望陸續接獲新單；北美變壓器在手訂單明年陸續交貨；總銷430億元三大住宅建案亦將於明年起交屋入帳。

大同近日與中國華映簽署和解文件，和解金額人民幣7.68億元。總經理張松鑌補充，對照第3季帳列負債準備人民幣28.03億元，實際回沖金額將於下月22日董事會依會計師意見核可後公告，有助改善財務結構與未來配息空間。

算力業務方面，張松鑌表示，TTG AIDC CUBE由精英負責算力櫃、大世科負責維運，6個月即可落地。目前除已取得首張Edge AI整案訂單外，上月以來看廠客戶增至逾40組，另有4至5家進入規格設計，以日本客戶洽談最多，明年首季可望陸續接獲新單。

國內電力產能與產品布局上，張松鑌指出，受惠美國電網汰舊與AI資料中心用電缺口，變壓器需求直達2030年代。大同大園廠擴容預計年底完成，電力級變壓器交期僅9個月，優於同業12至18個月；345kV高毛利電纜及半導體廠用馬達亦持續搶攻訂單。

海外電力布局方面，全球營運總部執行長謝頴昇指出，大同已取得美國德州及加州345kV大型電力變壓器訂單，並於美西、美中與美東設立三大倉儲縮短交期；張松鑌透露，北美變壓器在手訂單將於明年陸續交貨，公司亦正評估設立500kV變壓器新廠。

謝頴昇表示，其他海外區域也同步推進，日本市場聚焦AIDC供配電與再生能源併網儲能專案；雪梨澳洲大同鎖定2至3個工商儲能案場；東南亞結合泰國大同電子製造能量切入資料中心冷卻商機；高階大馬達則打入以色列海水淡化與中東油氣專案。

資產開發方面，大同表示，三大住宅案總銷規模430億元，其中大同新紀元簽約率達97.6%，預計2027年由大同莊園三期交屋入帳43億元，2028至2030年分別貢獻128億、134億及125億元；中和台通AI科技辦公園區已於9月送件都更審議，桃園觀音及大園土地亦評估結合電力與算力發展。