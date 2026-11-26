國科會「創新創業激勵計畫」（FITI）26日舉辦115年第2梯次決選，共7組團隊角逐3項創業傑出獎（宏碁薪傳獎、創新領航獎、創業卓越獎，各頒100萬元創業基金）及4項潛力獎（各頒實作激勵金20萬元）。此次進入決選的7組團隊中，有4組是竹科管理局輔導的新創團隊，領域涵蓋醫材、新藥及AI創新科技，顯示竹科新創在技術研發、商業模式及市場應用上擁有優異實力，證明竹科創新創業輔導機制確具成效。

竹科輔導團隊得獎情形如下：

•宏碁薪傳獎（創業基金100萬元）：【SiliconMind】

•創新領航獎（創業基金100萬元）：【友萊生醫】

•創業潛力獎（實作激勵金20萬元）：【全域醫學、共智科技】

SiliconMind【宏碁薪傳獎】 團隊來自台灣大學資訊工程學研究所，由台大洪士灝教授及哈佛大學孔祥重教授指導，開發「私有晶片設計AI」。模型在客戶機房內訓練及部署，資料與模型權重完全歸客戶所有，每家晶片設計公司都能擁有專屬AI。產品結合晶片設計專用模型與AI代理人，可自動完成設計修改、測試生成、模擬驗證及除錯等耗時工作，讓工程師專注於架構與關鍵決策。IC設計團隊因此能在資料不外流的情況下大幅縮短開發時程，加快產品上市。團隊的願景是打造從規格（Spec）到GDSII的完整AI晶片設計環境。

友萊生醫【創新領航獎】 由輔仁大學吳宜娜教授與耕莘醫院姜秉均主任組成的團隊，開發膀胱灌注新藥「UroMuc-A」。難治型膀胱過動症患者原本須在麻醉下接受多點注射，現在可改為約5分鐘、不用針頭的門診灌注治療。UroMuc-A採三層智慧微粒載體設計，具備黏液附著、藥物保護及局部遞送功能，可延長藥物停留時間，穿越尿路上皮屏障並送達作用位置。這項治療能減輕患者痛苦及頻尿、急尿症狀，也讓臨床操作更簡單。團隊並以此建立可延伸至多種膀胱疾病的大分子藥物遞送平台。

全域醫學【創業潛力獎】 由台北科技大學電機工程團隊與台北醫學大學醫療團隊共同開發「AI輔助脊椎內視鏡影像系統SureEye Recorder」。系統專為脊椎內視鏡手術設計，可整合醫院既有的內視鏡設備，降低導入門檻。系統結合人工智慧、醫療影像處理及臨床專業，在手術中協助醫師捕捉關鍵畫面，改善視野遮蔽及辨識困難的問題。手術影像不再只是紀錄，而能成為提升醫療品質的重要資源。

共智科技【創業潛力獎】 由台灣大學資訊工程及德明財經科技大學資訊管理研究所組成的團隊，開發「Data Fallout Shelter（DFS）」。銀行、虛擬資產服務提供者（VASP）、數位產品護照（DPP）平台商及系統整合商等機構，常需要跨組織使用、驗證、分享或共管資料。DFS讓這些機構不必因此暴露客戶個資、交易資料或商業機密。DFS提供開源地端程式及密文雲端服務，企業可自行掌握金鑰及資訊揭露權限。各組織能在保護機敏資料的前提下安心共享資訊，促成跨機構、跨產業合作。

竹科管理局表示，創新是推動園區產業升級的重要動力，新創企業則是孕育創新能量、開創產業新局的關鍵推手。竹科長期深耕科技創新與產業發展，除了持續打造完善的創新創業環境，也積極透過創業輔導、資源鏈結及產業媒合，協助具潛力的新創團隊把技術轉化為具市場價值的成果。未來竹科管理局將持續與國科會攜手，陪伴更多新創團隊在竹科落地成長，為園區產業注入創新動能。