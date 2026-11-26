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美光桃園廠勞資爭議持續延燒 12月4日再開協調會
美光桃園廠勞資爭議延燒多時，雙方今在桃園市政府安排下再次協商，經4個小時閉門會討論，仍未達成共識，預計12月4日再開會溝通。
桃園市勞動局表示，美光案涉及勞工重大權益、企業營運及桃園產業發展，市府依「勞資爭議處理法」依職權交付調解，今天下午4時30分進行第2次調解，工會同意12月2日提出工會方案交付資方，本案另定12月4日上午9時開第3次調解會，持續溝通、化解歧見，尋求具體可行的解決方案。
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