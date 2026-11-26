隨著2026年聖誕佳節將近，許多民眾開始為家人挑選兼具心意與實用性的節日禮物。鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）宣布，旗下陪伴型AI機器人「Poketomo（口袋同萌）」將於2026年12月1日起正式調整訂閱資費制度，推出全新「免費聊0月費」優惠。自2026年12月1日至2027年12月31日止，用戶可享長達13個月的免月費優惠，每月提供400回免費對話額度，讓科技陪伴更無負擔地走入每個家庭。

2026-11-26 17:06