鈺創（5351）董事長盧超群昨（26）日表示，台灣半導體業今年產值可望達9.5兆元，明年AI商機仍多，尤其邊緣AI市場才剛起步。盧超群唱旺產業後市，法人看好，鈺創受益於成熟與利基型記憶體供需吃緊、報價走揚，2027年上半年營運能見度高。

盧超群是台灣半導體業重量級人物，身兼台灣人工智慧晶片聯盟會長、台灣半導體產業協會（TSIA）常務理事，他昨日獲頒陽明交通大學名譽博士學位並受訪，釋出以上訊息。

近期AI類股震盪，盧超群認為，股市短線難免起落，研判明年產業景氣，仍要回頭看技術進展，以及還有哪些應用尚未打開。

談到主權AI如何起步，盧超群提出，若陽明交大有意願，可由校方提出教學與研究所需的AI應用，鈺創提供整合晶片，再邀其他企業帶著各自的技術參與。

他強調，眼下AI就像個人電腦問世初期，多數人用到的功能仍有限，大型AI系統之外，運算走向終端裝置，才有機會打開更多市場，盧超群並形容，AI將帶來人類「第四次革命」，改變人們學習與工作的方式。

就公司基本面來看，鈺創在先前法說會上指出，網通應用占比提高，但台灣晶圓廠從取得設備到開出新產能仍需時間，利基型記憶體供給短期難以大幅增加，盧超群預期，傳統記憶體供應吃緊可望延續至明年中，鈺創訂單能見度已達明年上半年。

面對美中競逐，盧超群說，台灣已有完整的半導體供應鏈，若能讓IC設計業者提早掌握軟體開發者的需求，就有條件做出自己的晶片與系統。