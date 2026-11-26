宏碁集團創辦人施振榮今天指出，他日前在APEC領袖會議中強調台灣的晶片與伺服器在全球人工智慧（AI）基礎建設中扮演關鍵角色，展望下一步，他呼籲台灣應可攜手國際，推動AI從智能走向智慧，把AI的能力用來解決人的實際問題，並從應用中累積人的判斷力。

施振榮今天在國科會主辦的「創新創業激勵計畫」活動，分享對青年創新的觀察，他多年來擔任這項計畫的榮譽教務長並持續與新創團隊分享經驗。

對於外界擔心AI會讓人變笨、減少年輕人自己摸索與接觸他人的機會。施振榮表示，善用AI省下的時間，可以讓人有更多機會到現場解決問題、與人合作，從實作中長智慧。

施振榮回顧，自己從使用計算尺、電子計算器一路到電腦，如今把電話號碼存在手機，就能把心力留給真正要和對方談的事。他也想起小學做加減乘除的應用題，得先弄清楚題目問什麼，才知道該用哪一種算法，「知識是死的，應用才是活的」。

他認為，AI可以很快列出做法，老師可以引導學生面對面說明自己的選擇，工作上也可以多到現場聽取意見，實作後再檢視當初的判斷。

施振榮也以自己的AI助手阿嬴為例，說明AI如何幫他整理過去的經驗，讓年輕人看懂一項決定背後的考量。遇到新的問題，他會先和AI討論，再找相關的人請教，看看自己還漏想了誰的立場。

在常用來描述AI產業的「五層蛋糕」理論之上，他提出「第六層」，也就是AI智慧化。第五層把AI帶入各種應用，第六層則從應用中累積人的判斷力，想清楚要解決什麼問題、成果對誰有用，以及實際做過之後，下次可以怎麼做得更好，「AI有聰明腦，人要長智慧心」。

施振榮表示，期待AI智慧化能凝聚台灣各界的共識，成為共同努力的方向。產業、學校、政府與社會各界可以從不同領域的應用累積經驗，也要與國際夥伴一起做、彼此學習。

他也期盼台灣成為東西方交流、共同孕育AI時代精神文明的發祥地之一，把對人的關懷與對公共利益的責任落實到AI的應用與決策，為國際社會作出貢獻。