台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清今天出席盧超群名譽博士頒授典禮，表示盧超群是半導體產業的先驅，20年前就提出異質整合、3D堆疊，今天產業界終於追上他的腳步，如果沒有3D堆疊、異質整合，AI發展不會這麼快。

陽明交通大學今天舉行鈺創董事長盧超群名譽博士頒授典禮，侯永清致詞說，盧超群是半導體產業的實踐者，更是產業的先驅。20年前，大家還在想怎麼跟隨摩爾定律往前走的時候，盧超群就說應該要考慮異質整合，要用3D堆疊。

摩爾定律是由英特爾（Intel）高登．摩爾（GordonMoore）提出，隨著製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍，「摩爾定律」也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。

侯永清說，20年後的今天，產業界終於追上了盧超群的腳步。如果沒有3D堆疊、異質整合，AI發展不會這麼快，提供不出這樣龐大的算力。

侯永清舉例說明盧超群對半導體產業的熱愛，表示盧超群一聽到半導體，眼睛就會發亮，有次餐會，兩人比鄰而座，在交談的過程中，盧超群怕說不清楚，拿起餐巾紙畫設計圖，自己的餐巾紙用完，也拿他的餐巾紙去用，令他不知拿什麼擦嘴。

陽明交大指出，頒授名譽博士學位予盧超群，表彰其長年深耕半導體研究與IC設計領域，推動台灣半導體產業技術創新及國際發展的卓越貢獻。

陽明交大校長林奇宏說，盧超群不僅是享譽國際的半導體產業領袖，更是兼具創新精神與學術傳承使命的典範。從投入尖端研究、協助台灣建立半導體自主技術，到創辦企業、推動產業升級，盧超群的經歷見證台灣半導體產業的發展歷程，也展現科技人才如何透過創新與實踐，為國家產業發展創造長遠價值。