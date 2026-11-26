AI晶片測試再添新商機。穎崴（6515）全球業務副總經理陳紹焜26日粗估，公司前十大客戶每年用於量產老化測試的支出約5億美元，並透露至少兩家AI客戶已提出規格更高的功能性老化測試需求。這項新增測試流程，可望為穎崴帶來新的成長動能。

這波升級來自高階晶片對可靠性的要求。董事長王嘉煌說明，傳統老化測試著重高溫、高濕、高壓等壓力條件，功能性老化測試還須加入電性及功能要求，測試時間更長，對測試座與接觸元件的技術門檻也更高。部分高階晶片單顆售價已達一至兩萬美元甚至更高，客戶因此更重視可靠性與壽命驗證。

談到產品定位，陳紹焜以「愛馬仕」作比喻，形容功能性老化測試是針對特定需求的高規格選項，並非所有晶片都需要採用。這類測試須在高頻、高速、高功耗條件下驗證晶片功能，主要因應高階AI晶片長時間穩定運作的需求，也不會取代既有測試站點，而是額外增加一道關卡。

穎崴已針對量產老化與功能性老化測試，開發兩款客製化探針，可延伸至不同產品線。陳紹焜預期，相關成果最快明年浮現，下半年及後續年度需求增加，功能性老化測試占比約在2028年前後提高，也將帶動高功率老化測試爐等設備商機。

晶片愈複雜，既有測試所需時間也愈長。依陳紹焜觀察，GPU單片晶圓測試未來可能超過1,000分鐘，客戶為維持產出，需要配置更多探針卡。目前高階探針卡一張售價已逾1,000萬元，隨腳數增加，未來可能達2,000萬至3,000萬元。

共同封裝光學（CPO）則是另一項布局重點。穎崴目前在全球參與十幾個合作專案，以封裝級、模組級測試為主，也正與產業夥伴合作，往裸晶級及晶圓級測試延伸。王嘉煌透露，公司很早便與客戶進行工程導入，目前已有少量業務，真正量產仍需時間。

對於放量關鍵，陳紹焜點出精度與速度兩大瓶頸：光纖與光學引擎不僅須精準對位，也要提高對位、插拔效率，目前不少作業仍仰賴人工，規格也尚未統一。他預期，CPO今年仍以樣品為主，明年可能有小量生產，較大規模需求可能落在2028至2029年。

高階測試需求也正向更多台灣封測廠擴散。依公司觀察，逾八成客戶在台灣委外封測廠量產，高算力晶片需求已從第一梯隊快速延伸至第二梯隊業者。穎崴近期投入技術訓練與服務資源，協助更多封測廠導入高階測試產品，承接後續量產需求。