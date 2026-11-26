仁寶（2324）長期深耕智慧醫療與實體人工智慧（Physical AI）應用，作為國家科學及技術委員會（國科會）主辦之「2026 AI創新獎」共同執行單位，26日正式預告仁寶將於12月3日在「2026台灣醫療科技展」中盛大舉辦頒獎典禮及智慧醫療創新對談，並將率領旗下自主研發的智慧醫療機器人平台PolyMedX亮相，向各界展示結合 AI 與實體機器人的全方位智慧醫院解決方案。

仁寶始終秉持以臨床需求為核心的創新精神，積極推動跨域產學合作。回顧第一屆「AI創新獎」，仁寶與首屆得獎團隊北醫大數據所深度合作，攜手完成急診智慧決策系統（AIDE）開發，進一步推動PolyMedX服務傳送機器人的研發，打造從「智慧判斷」延伸至「實體執行」的急／門診Physical AI應用。該系統透過軟硬體高度整合與臨床場域驗證，不僅大幅減輕第一線醫護人員的日常行政與照護負擔，更成為仁寶引領Physical AI技術真正走入真實醫療場域的最佳典範。

為持續為台灣智慧醫療生態系注入新動能，仁寶再度參與推動第二屆「2026 AI創新獎」。本屆競賽總計收到435件來自全國各界的優秀提案，聚焦「臨床診斷與醫療決策」、「智慧照護與居家健康」及「智慧醫院與機器人服務」三大主軸。經嚴格評選後，最終由三組優秀團隊脫穎而出，包括：仲智數位健康股份有限公司研發之「PANCREASaver®助胰見®」，透過深度學習分析電腦斷層（CT）影像，精準輔助醫師進行胰臟癌早期病灶之標示與判讀；國立高雄大學人工智慧研究中心提出之「醫器智取：智慧醫院Physical AI器具辨識與仿生夾取系統」，結合影像辨識、觸覺感測與仿生夾爪，實現醫療器具自動化分類與取放；以及臺北榮民總醫院核智零界團隊研發之「AI驅動核醫藥品自動分裝與放射性藥品智慧運送系統」，結合機械手臂與自主移動機器人（AMR），大幅降低人員接觸放射性藥品的風險，強化核醫作業安全與效率。

仁寶期望透過後續企業育成輔導與資源挹注，協助本屆獲獎團隊加速技術驗證與產品化進程，催生出更多貼近臨床需求、具備規模化部署潛力的創新醫療技術產品。2026 AI創新獎頒獎典禮及創新對談將於12月3日（星期四）上午11:00在台北南港展覽館一館4樓InnoZone舞台隆重舉行；下午13:00至14:00則以「AI驅動智慧醫療：創新技術如何走進真實場域？」為題舉辦對談，由仁寶電腦創新研究院副總經理楊博顯與三組獲獎團隊共同探討技術產品化與場域驗證的關鍵挑戰。