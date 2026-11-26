針對民主進步黨26日於官方臉書發文，指稱桃園市長張善政「把科技產業趕走」一事，桃園市政府表達嚴正抗議並予以駁斥。市府26日表示，今日下午雙方進行勞資協調會，民進黨相關指控與市府實際協處情形不符，勞資爭議涉及勞工權益及企業營運，應回歸事實與法令理性討論，不應淪為政治攻防或選舉操作的工具。

另針對某雜誌董事長於社群媒體發表美光可能暫停在台1.6兆元投資、關閉桃園廠及資遣3,000名員工等言論表示，市府已主動向美光公司查證，並沒有任何可供證實的訊息，相關內容目前亦非美光公司正式對外公布的決策。

美光勞資爭議目前已進入重要調解階段，市府正積極促成勞資雙方溝通協商，在企業尚未證實相關訊息之際，即公開傳播可能關廠、撤資及大量資遣等說法，不僅容易引發勞工及社會大眾不必要的疑慮，更可能加深勞資雙方對立，徒增調解工作的困難與困擾。

市府呼籲，外界對於重大企業投資及勞資爭議的評論，應以經查證的事實為基礎，避免未經證實的訊息造成不必要的恐慌，更不應影響正在進行的調解程序。

桃園市勞動局指出，美光勞資爭議案攸關勞工重大權益、企業正常營運及桃園整體產業發展。為避免勞資雙方因協商歧見導致溝通中斷，市府已於11月17日依《勞資爭議處理法》相關規定，依職權將本案交付調解。目前勞資雙方對於資方所提團體協約簽訂內容仍有意見分歧，工會將就本次資方所提方案進行會員投票；為持續促成共識，勞動局亦排定於今（26）日下午再次召開調解會議。

市府進一步說明，美光勞資爭議發生至今，張善政市長高度重視，曾多次與美光高層及工會代表會面商討解決之道，相關溝通接觸至少達五次。此外，在市府主辦的三場勞資協商會議中，張善政市長不僅於10月21日首場協商親自到場主持溝通，11月6日第三場協商亦再度出席，以實際行動展現市府協調勞資爭議之誠意與決心。過程當中工會一度不願出席，也是在張市長的協調下重回談判桌，並進入調解。

市府另指出，近期美國貿易代表署（USTR）公布之301調查結果，已將我國勞工權益保障不足列為受指摘事項之一，並針對我國工會組織門檻、集體協商及罷工權保障等制度提出疑慮。由此可見，勞工權益保障不僅是國內勞動政策議題，更是國際經貿關係及產業競爭力所重視的課題。在國際社會日益重視勞工權益保障的趨勢下，市府尊重工會自主、保障勞工合法權益，並積極協助勞資雙方進行協商，正是地方勞工主管機關依法應盡之職責。保障勞工權益與促進企業投資並非對立，健全的勞權保障及穩定的勞資關係，更是產業永續發展及接軌國際的重要基礎。

公共議題的討論應建立在事實與理性基礎上，尤其勞資爭議攸關勞工權益及企業發展，更不應被政治化，成為選舉操作的工具。市府將持續秉持依法行政、公正中立及誠信協商之原則，積極協處勞資爭議，堅定維護勞工合法權益及桃園產業發展，不因外界政治指控而改變依法行政之立場，全力營造讓企業安心投資、勞工安心工作的友善產業環境。