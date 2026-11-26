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纏訟多年落幕…立碁與中市府達成路燈案調解 可望進帳本息逾9,937萬元
LED廠立碁（8111）26日公告「臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程案」訴訟調解結果，經臺灣高等法院臺中分院工程法庭調解成立，臺中市政府建設局同意於2027年2月23日前，給付立碁本息合計逾9,937萬元，纏訟多年的工程款爭議正式落幕，立碁後續將依調解內容進行款項收取。
立碁與臺中市政府建設局針對「臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程案（第八工程-西屯、南屯、中、西區）」工程款爭議訴訟已久。該案歷經一、二審判決後，臺中市政府建設局原預計給付立碁約7,711.5萬元及相關利息；經最高法院三審廢棄其中約1,274.4萬元本息並發回更一審後，雙方針對爭議款項達成和解。
加計先前已確定給付部分與本次調解金額，臺中市政府建設局同意於明年2月23日前支付本金7,017萬餘元，以及自2018年8月28日起算至今年12月23日止、按年息5%計算的利息2,920萬餘元，總計約9,937.4萬元。
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