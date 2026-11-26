台灣內容產業年度盛會「NMEA亞洲新媒體高峰會」近期舉行，遠傳電信（4904）近年也以文創娛樂事業角度切入，布局內容事業，成立OTT影音平台。遠傳近年從內容採購進一步走向「以投代購」，與文策院、遠播文創共同成立「遠樂文創有限合夥」，攜手韓國娛樂龍頭CJ ENM Hong Kong、TVBS及文策院成立「臺韓娛樂文化內容基金」。雙基金規模合計逾15億元，投資範圍橫跨影視、音樂及沉浸式IP體驗等娛樂內容，啟動10個月以來已投資17個專案，展現強勁動能。

遠傳娛樂事業營運長蔡俊榮表示，「本土原創國際化、國際IP在地化」是遠傳內容投資的兩大核心方向。除了作品內容及市場潛力，也關注IP延伸性、製作團隊執行能力及國際市場發展機會。遠傳同時擁有本土訂閱第一的串流影音平台friDay影音及電信本業資源，遠傳friDay影音長期累積的內容採購經驗與用戶洞察，也成為遠傳跨足內容投資與製作的重要基礎。透過結合電信本業的通路、行銷、大數據及AI技術，將內容與用戶洞察進一步回饋至投資及營運策略，提升內容推廣效益與使用者體驗。

在「本土原創國際化」方面，遠傳聚焦音樂展演領域，包括與Spotify合作打造《ID.音樂節》，串聯Spotify RADAR全球新秀培育資源、打造專屬舞台；並主辦首場主打台韓天后同台演出的《HER VOICE－無所畏懼的女聲》演唱會，展現女性自信、無畏的力量，已有海外國際夥伴洽談合作，展現進一步拓展海外市場的潛力。遠傳也投資《九月啊九月》、《勸世三姊妹》等本土原創音樂劇，逐步擴大內容投資類型，其中，《勸世三姊妹》更創下台灣本土音樂劇首登外百老匯的紀錄，展現台灣原創內容走向國際市場的成果。

在「國際IP在地化」方面，遠傳透過國際合作引進成熟IP，並結合台灣製作團隊與在地文化進行內容轉譯與創新。遠傳子公司米神國際與CJ ENM Hong Kong合作拍攝《我們的藍調時光》華語版即為一例。該劇改編自韓國知名IP，結合台灣製作團隊與韓國原作核心人員共同合作，融合台灣人文風情，以在地視角全新詮釋故事，並已於今年11月10日在第63屆金馬影展首映前兩集。

隨著全球內容產業從「取得內容」逐步走向「共創內容」，遠傳未來將持續尋找具有IP延伸性及國際市場潛力的優質內容，透過基金投資、策略結盟及跨國合製，推進「本土原創國際化、國際IP在地化」，擴大台灣原創內容與國際市場鏈結，持續深化遠傳娛樂版圖的全方位布局。