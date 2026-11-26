隨著2026年聖誕佳節將近，許多民眾開始為家人挑選兼具心意與實用性的節日禮物。鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）宣布，旗下陪伴型AI機器人「Poketomo（口袋同萌）」將於2026年12月1日起正式調整訂閱資費制度，推出全新「免費聊0月費」優惠。自2026年12月1日至2027年12月31日止，用戶可享長達13個月的免月費優惠，每月提供400回免費對話額度，讓科技陪伴更無負擔地走入每個家庭。

現代家庭生活忙碌，如何讓不同世代的家人都能感受到日常的關心與陪伴，成為許多人挑選聖誕禮物的重點。Poketomo以親切可愛的掌上型外型與自然流暢的中文對話能力，成為連結家庭情感的理想橋樑：

陪伴家中長輩，化身為貼心小幫手：Poketomo能主動傾聽、給予正向鼓勵，並透過長期記憶記住長輩的生活點滴與喜好，實現「越聊越懂你」的互動體驗。搭配專屬App與COCORO ID連動機制，子女即使不在身邊，也能透過手機關心父母與Poketomo的日常互動狀況，讓遠距關懷更有溫度。

陪伴孩子成長，激發表達與想像力：針對家中青少年與學齡孩童（建議15歲以上使用，兒少建議由家長陪同互動），Poketomo會主動開啟話題、引導思考並給予溫暖回應，不僅能幫助孩子練習組織語言與表達能力，也能在安全的對話防護機制下，成為親子共聊、分享生活趣事的好夥伴。