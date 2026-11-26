美光桃園廠勞資爭議持續，針對外傳美光可能暫停在台投資，甚至關掉桃園廠，桃園市政府表示「此舉完全是為了選舉操作的不實指控」，強調市府向美光公司查證，並沒有可供證實的訊息，相關內容也非美光正式對外公布決策。

桃園市政府今天下午針對民進黨臉書發文稱桃園市長張善政「把科技產業趕走」表達抗議與駁斥，另針對某雜誌董事長於社群媒體發表美光可能暫停在台1.6兆元投資、關閉桃園廠及資遣3千名員工等言論，主動向美光公司查證，結果「並沒有任何可供證實的訊息，相關內容目前也非美光正式對外公布的決策」。

桃市府表示，市府正積極促成美光勞資雙方溝通協商，在企業尚未證實相關訊息之際，公開傳播可能關廠、撤資及大量資遣等說法，不僅容易引發勞工及社會大眾不必要的疑慮，更可能加深勞資雙方對立，徒增調解工作的困難與困擾。

市府呼籲，外界對於重大企業投資及勞資爭議的評論，應以經查證的事實為基礎，避免未經證實的訊息造成不必要的恐慌，更不應影響正在進行的調解程序。

桃園市勞動局指出，美光勞資爭議案攸關勞工重大權益、企業正常營運及桃園整體產業發展。為避免勞資雙方因協商歧見導致溝通中斷，市府已於11月17日依「勞資爭議處理法」依職權交付調解。目前勞資雙方對資方所提團體協約訂內容仍有分歧，為促成共識，因此安排再開調解會議。

市府進一步說明，市長張善政高度重視本案，曾多次與美光高層及工會代表商見面，溝通接觸至少5次，以實際行動展現市府的誠意與決心，過程中公會一度不願出席，也是在市長協調下重回談判桌。

市府也指出，近期美國貿易代表署（USTR）公布301調查結果，已將我國勞工權益保障不足列為受指摘事項之一，並針對我國工會組織門檻、集體協商及罷工權保障等制度提出疑慮。由此可見，勞工權益保障不僅是國內勞動政策議題，更是國際經貿關係及產業競爭力所重視的課題。

市府強調，在國際社會日益重視勞工權益保障的趨勢下，市府尊重工會自主、保障勞工合法權益，並積極協助勞資雙方進行協商，正是地方勞工主管機關依法應盡職責。保障勞工權益與促進企業投資並非對立，健全的勞權保障及穩定的勞資關係，更是產業永續發展及接軌國際的重要基礎。