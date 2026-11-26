伊雲谷數位科技今天表示，集團旗下全新子公司雲爍數位科技（eCloudXD）正式進軍市場，以集團的雲端技術為基礎，融合多雲架構思維與人工智慧（AI）落地能力，填補企業在底層雲端基礎架構與前端業務之間的整合斷層，提供端到端的數位轉型顧問服務。

伊雲谷發布新聞稿指出，企業加速邁向AI與雲端化的過程中，底層資訊科技（IT）架構與前端業務系統往往各自為政，形成資訊孤島。eCloudXD定位為「全方位雲端數位策略顧問」，可協助企業導入客戶關係管理（CRM）平台Salesforce，並將CRM與企業既有資料平台進行深度整合。

伊雲谷集團執行長林儀表示，深耕市場13年來，伊雲谷獲得全球超過5000家企業信賴，現在邁入新里程碑，全面擴大顧問諮詢動能，為各轉型階段的企業量身打造完整解方，替客戶節省關鍵時間與資源成本，加速轉型步伐。

伊雲谷指出，結合集團的公有雲資源，eCloudXD不僅專精前端系統建置，更能自IT架構底層一併解決複雜的網路、資安及跨雲資料整合挑戰。同時，團隊具有製造、零售與金融業成功實務經驗，透過藍圖諮詢、數據建設、AI落地、優化陪跑、組織賦能等5階段顧問賦能計畫，從商業戰略出發，將前瞻技術化為可執行的轉型地圖。

eCloudXD執行長余宛儒表示，團隊致力成為陪伴企業並肩作戰的長期策略夥伴，未來將持續發揮集團的資源優勢，以多雲架構思維結合AI落地能力，協助更多客戶釋放數據價值，驅動新一波業務成長動能。