致伸（4915）在2026 年「TCSA台灣企業永續獎」中，榮獲「台灣十大永續典範企業獎（製造業）」及「永續報告書金級」雙重肯定，展現公司在永續治理、減碳行動及綠色產品創新上的具體成果。

致伸科技董事長潘永中表示，永續不只是企業責任，也是我們每個人共同面對未來挑戰的重要課題。致伸透過內部碳定價將碳成本納入經營決策，並將綠色設計與碳管理落實於產品開發，希望以具體技術與可量化的成果，協助客戶回應低碳轉型需求。此次獲獎是對公司長期投入的肯定，也激勵我們持續以實際行動推動永續發展。

致伸持續透過內部碳定價、再生能源導入及綠色產品設計，將減碳管理融入企業營運與產品開發；同年亦連續第三年入選標普全球永續年鑑（S&P Sustainability Yearbook Membership），進一步展現公司在永續治理與低碳轉型上的長期投入，並強化全球客戶對致伸永續管理與供應鏈合作能力的信任。

在產品創新方面，致伸將環境永續納入產品設計與開發流程，從產品生命周期出發，持續降低產品對環境的影響。公司已於2025年完成18項核心產品的全生命周期評估（LCA），並持續提升再生塑料使用比例，開發綠色包裝，讓產品碳足跡得以量化與追蹤，作為後續改善的依據。

在產品策略發展上，致伸亦持續布局低功耗感測模組（Low-power Sensor Modules），以符合Edge AI設備對低功耗、高效率感測及即時資料處理的需求，發展兼顧感測效能與能源效率的產品方案。結合聲學、視覺及人機介面整合能力，致伸將相關技術應用於個人與工作空間、安全與安防、移動與機器人三大領域，在提升產品效能與能量使用效率的同時，協助客戶掌握產品碳排資訊，回應低碳產品設計與供應鏈管理需求。

在氣候行動方面，致伸持續推動再生能源使用與科學基礎減碳目標。2025年集團再生能源使用量占總用電量 63.69%，Scope 1與Scope 2溫室氣體排放量較2023基準年減少44.25%，持續朝2050淨零排放目標前進。2026 年，公司進一步導入涵蓋集團據點的內部碳定價制度，將碳成本納入營運決策，並透過碳基金機制支持減碳專案與綠色產品創新，讓減碳目標真正落實於日常營運。

除減碳行動外，致伸亦與臺東區農業改良場合作，推動延平鄉蝴蝶谷生態復育，以實際行動支持在地生態保育。