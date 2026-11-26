電腦設備廠神達投控今天舉行法人說明會，針對美國最新公布的301條款調查結果，總經理何繼武表示，資通訊（IT）產品原本就屬於豁免範圍，加上過去幾年已針對產能布局做出相當大的調整，對神達整體影響應該很輕微，並強調明年成長「毫無懸念」。

神達投控今天受邀參加券商舉辦的線上法說會，由何繼武、神達控股財務長黃秀玲、神雲科技總經理黃承德、神達數位總經理張樂羣等經營團隊出席。

談到美國公布最新301調查及關稅變數，何繼武指出，301調查主要是針對不公平貿易部分，IT產品原本就屬於豁免範圍，並未涵蓋在內。神達投控僅旗下神達數位的少數產品原本就需課徵關稅，最高稅率約15%，因此對神達投控整體而言，「影響應該很輕微」。

何繼武說，神達產能布局主要集中在亞太地區及美國，且美國產能在過去2年提升非常大，整體布局已符合市場需求與潛在的關稅變局。集團在中國營收占比非常少，主要營運重心仍在美國、歐洲及亞太其他地區，因此無論美中科技競爭或人工智慧（AI）監管議題，對神達影響均不大。

針對明年營運展望，何繼武直言充滿信心，整體能見度不錯，明年成長與發展都可以預期。

他強調，隨著旗下神達數位專注邊緣人工智慧（Edge AI）應用、神雲科技深耕雲端與資料中心機櫃解決方案，客戶如今關注的是有沒有液冷散熱產能和足夠的電力支持營運與生產。神達過去2年已陸續在美國、台灣及越南擴充設備並備妥電力，對明年成長可以說「毫無懸念」，非常正面樂觀。

不過，何繼武也提醒，近期大環境雜音非常多，明年仍需留意4大挑戰，包括外界檢視AI投資報酬率的成效、建置大型資料中心面臨的電力與環保問題、供應鏈價格波動與交期不確定性，以及各國AI監管政策走向。

外界關注神達投控資本支出規劃，財務長黃秀玲說明，資本支出並非單以一年計算，而是採2到3年的中長期建置計畫，預計未來2到3年整體資本支出規模仍將維持在5億至6億美元（約新台幣165億元至198億元）以上，以因應全球AI基礎建設持續成長的需求。