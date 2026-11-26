記憶體IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群26日表示，台灣半導體產業今年產值將達新台幣9.5兆元，足見台灣在全球半導體產業舉足輕重的地位，他看好人工智慧（AI）將掀起人類第四次革命，對明年產業前景深具信心，強調台灣在AI時代擁有諸多機會，更應集結產官學研能量，打造台灣主權AI。

陽明交通大學今日舉行名譽博士學位頒授典禮，盧超群會前受訪指出，交大是台灣半導體產業的發源地，如今台灣半導體產業一年可望創造9.5兆元產值，規模相當驚人，台灣已是全球半導體大國。

盧超群說，此次獲頒陽明交大名譽博士，將秉持「飲水思源、承先啟後」的精神，期盼讓台灣年輕世代了解前人篳路藍縷、打拚半導體產業的歷程。

談及AI產業前景，盧超群直言，對未來信心滿滿，現階段AI產業發展猶如個人電腦（PC）問世初期，AI不僅帶來技術革新，更將改變人類行為模式，是人類第四次革命，明年產業發展無須過度擔憂。

盧超群也樂見美國持續支持AI產業發展，並看好輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳扮演的角色，強調「黃仁勳懂台灣，台灣也懂黃仁勳」。

針對美中科技競爭，盧超群分析，兩大強權競逐並不令人意外，重要的是台灣應走出自己的路，掌握AI時代所衍生的龐大商機，期盼產官學研攜手合作，建立台灣主權AI，開創下一階段產業發展契機。