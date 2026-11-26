鈺創科技董事長盧超群今日獲頒陽明交通大學名譽博士學位，他在典禮前接受媒體聯訪時透露，面對美中AI科技競爭升溫，台灣應善用全球領先的半導體產業優勢，發展自主AI軟硬體生態系，他擬號召陽明交大、工研院及產業界共同研擬台灣主權AI發展計畫，包括建置具主權性質的AI資料中心及發展邊緣AI（Edge AI），盼重現當年台灣推動半導體次微米計畫、開創產業新局的歷史經驗。

盧超群指出，美中科技競爭並非意外，從人類文明發展歷程來看，競爭始終是推動科技進步的重要力量。美中兩國擁有龐大人口及經濟規模，但台灣集結全球具競爭力的半導體產業鏈，在AI時代反而擁有極大的發展機會，關鍵在於如何將晶片技術優勢銜接至AI應用。

他強調，台灣不能只滿足於現有半導體產業的榮耀，除了持續支援輝達黃仁勳、超微蘇姿丰等國際大廠，更應發展一套自主的AI軟硬體系統。他計畫邀集陽明交大教授、工研院及產業界共同研議，在短期內提出具體建議供政府參考。

至於是否透過成立基金推動，以及主權AI資料中心的建置規模，盧超群表示，目前仍處於構想階段，尚未決定採取何種架構，也希望由年輕世代提出方案。他笑稱，若自己再年輕20歲，一定會投入這項工作，但公司同仁鼓勵他，現在仍然可以做。

對於外界憂心AI產業發展是否過熱，以及明年市場成長動能，盧超群則信心滿滿，直言「明年不要擔心，明年根本不值得擔心」。

他以1980年代IBM主導全球運算市場、個人電腦（PC）產業剛萌芽的歷史為例，認為從PC到智慧型手機的產業發展歷程，將在AI時代重演。目前全球AI投資主要集中於大型資料中心，但邊緣AI、隨身式AI等市場尚未真正全面展開，人類目前對AI的運用仍相當有限，未來產業規模及應用商機將十分龐大。

盧超群認為，AI是繼農業、工業科技之後，人類文明迎來的第四個重大變革，不僅改變技術，更將改變人類的行為、學習及工作方式。

他並以鈺創員工為例，透露一名兼具技術與管理職責的同仁，過去提交的工作成果經常令他不滿意，但最近兩個月表現突飛猛進，甚至讓他自嘆不如，追問之下才發現，這名員工每天晚上都有三個AI協助學習。

這名員工每天向AI請教三個問題：如何應對董事長對工作成果的不滿、如何改善自身面對的問題，以及隔天應該做什麼、如何提前準備。

盧超群指出，這個活生生發生在鈺創的案例，正說明AI如何提升個人能力及改變工作模式，未來新一代年輕人都將在這樣的環境中成長，人類智慧與AI智慧結合所能創造的價值，遠未達到飽和。

盧超群期許，藉由此次獲頒陽明交大名譽博士，喚起台灣年輕世代對半導體產業發展歷史的認識，並以「飲水思源、承先啟後」自勉，集結產官學研力量，讓台灣從全球半導體重鎮，進一步走向主權AI技術與應用創新的新階段。