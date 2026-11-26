美光巨額投資恐怕飛了？財經專家在臉書發文指出，美光可能會暫停後續在台灣高達1.6兆元的投資，甚至勞資糾紛遲遲無法解決的桃園廠也可能關廠，廠3000名員工恐被資遣。經濟部長龔明鑫今天表示，企業決定應由企業說明，經濟部仍鼓勵勞資雙方透過協商處理爭議。

美光勞資爭議起因為個人績效獎金計算制度，台中與桃園企業工會聯合向資方爭取「將營業利益的15%作為員工分潤分配」，隨著兩工會採取的不同策略，引發一連串罷工及談判破裂，現在則傳出美光可能暫後續在台投資。

龔明鑫今在經濟部業務會報前接受媒體聯訪時，重申經濟部態度是希望勞資糾紛透過協商，還是比較好的方式，鼓勵彼此可以更進一步地協商，至於企業的決定，則由企業來說明比較好，經濟部雖然與美光有互動也有了解，但仍不方便代為說明。