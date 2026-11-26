陽明交大今日舉行名譽博士學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予鈺創科技董事長暨陽明交大講座教授盧超群，表彰其長年深耕半導體研究與IC設計領域，推動臺灣半導體產業技術創新及國際發展的卓越貢獻。

盧超群為國際知名半導體專家，畢業於國立台灣大學，並取得美國史丹佛大學電機工程碩、博士學位，曾於IBM總部投入半導體研究，研發多項創新記憶體元件。1981至1982年間，盧超群返台於交通大學電子研究所擔任副教授，與學校結下深厚淵源。1990年代響應政府號召返台，參與國家8吋晶片「次微米計畫」的規劃與推動，協助台灣建立自主先進半導體製造能力，為後續產業發展奠定重要基礎。

除了學術研究，盧超群積極將技術創新轉化為產業實力。1991年創立鈺創科技，並相繼共同創辦欣銓科技與創意電子，持續拓展台灣半導體產業的技術與應用版圖。他早年率先推動裸晶（KGD）技術與異質整合（HI）理念，並促成IEEE於2017年制定異質整合藍圖。近年更提出「矽世代4.0」概念，倡議半導體產業從晶片技術持續邁向系統整合與價值創新。

盧超群在半導體領域的成就深獲國際肯定，不僅當選美國國家工程院院士、美國國家發明學院院士及IEEE Fellow，更獲頒IEEE固態電路獎章等重要殊榮，累積擁有389項全球專利，其中包括105項美國專利，展現其橫跨基礎研究、技術發明與產業應用的深厚實力。

在推動產業發展之餘，盧超群也始終重視學術傳承與人才培育。他與半導體先驅施敏院士具有深厚師生情誼，深受其研究成就與教育理念啟發。事業有成後，持續支持母校電機及半導體領域的研究發展，並投入電機學院「施敏傳承講座」及IEEE電子元件學會「Simon M. Sze Education Award」，延續前輩科學家的學術精神，鼓勵年輕世代投入科技研究。

盧超群分享，從研究走向創業，始終希望將累積的知識與經驗，結合臺灣人才的專業與創造力，開發能夠創新量產、銷售全球的半導體產品。儘管過程充滿挑戰，家人與好友的信任和支持，始終是他持續前進的重要力量。

陽明交大校長林奇宏表示，盧超群不僅是享譽國際的半導體產業領袖，更是兼具創新精神與學術傳承使命的典範。從投入尖端研究、協助臺灣建立半導體自主技術，到創辦企業、推動產業升級，盧超群的經歷見證臺灣半導體產業的發展歷程，也展現科技人才如何透過創新與實踐，為國家產業發展創造長遠價值。