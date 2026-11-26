在日本台灣交流協會長期促進台日科技與產業交流，以及高雄市政府與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局積極協助產業發展下，Tokyo Electron（TEL）持續加碼投資南台灣，深化與在地產官學研的合作。TEL深耕台灣逾30年，長期以協助台灣半導體產業「做大、做深、做久」為目標，持續投入先進技術服務、人才培育及在地供應鏈合作。

半導體產業的競爭力不只在設備，更著重人才與能否把知識「落地」到現場的應用。為此，TEL台灣自2016年起推動年度品牌活動「TEL Robot Combat」（東京威力科創機器人大賽）。透過寓教於樂的方式，讓大專院校學生在設計、組裝、控制的實作中理解工業機器人與自動化系統的概念，並在競賽過程中累積跨領域及整合能力。對半導體設備產業來說，這類訓練能有效縮短學用落差，培養未來在設備維運、製程支援、自動化導入等方向所需的專業人才梯隊。

此外，為響應南台灣半導體S廊帶發展，看好高雄要成為半導體人才與技術實作的集聚地，TEL台灣從2020年開始也將TEL Robot Combat決賽舞台移到高雄駁二擴大舉行，以具體行動，讓更多學生看見設備產業的價值與職涯可能，並把學習動能引入南部產業所需的技術場域，形成「教育—實作—產業」的正向循環。

在投資布局方面，TEL台灣持續擴大南部營運規模，除規劃於2027年整合現有高雄據點並啟用高雄新辦公室外，今年更在南部科學園區開設TEL台南研發中心，以研發能量整合、在地供應鏈合作為核心，協助台灣在地研發成果更快進入量產實際應用，緊密串連高雄與台南的技術生態系，強化南部在先進製程與高階設備支援的關鍵能力。

TEL在台深耕逾三十載，透過「投資在地據點、強化技術服務、培育設備人才、攜手新創與學研、加速研發落地」等多重策略，持續把企業資源轉化為南部半導體S廊帶的具體競爭力。未來在高雄逐步升級的產業能量之下，TEL也將扮演更關鍵的角色，協助台灣半導體產業在AI時代以更快速度、更穩品質、更強韌性向前發展。