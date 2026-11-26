全球電子紙技術領導廠商 E Ink 元太（8069）科技26日宣布，近期於國內外企業永續評選中再創佳績，在第十九屆「台灣企業永續獎（TCSA）」及「全球企業永續獎（GCSA）」中，蟬聯台灣十大永續典範企業（製造業）及永續報告書白金級獎，並一舉囊括六項永續單項績效獎，涵蓋人才發展、永續供應鏈、氣候行動、創新成長、職業安全及資訊安全等面向。

此外，元太科技以「e 啟讀出未來」專案亦榮獲第二屆「ESG for Culture 影響力獎」文化發展支持獎，展現公司從企業永續治理到結合核心本業推動社會共融的多元成果。

元太科技董事長李政昊表示：「非常感謝主辦單位及評審對元太科技永續努力的肯定。今年是元太科技連續第十年獲得台灣企業永續獎的肯定，這份成果不僅是全體員工共同努力的展現，也代表我們持續將永續理念融入企業治理、技術創新與日常營運的堅定承諾。未來，我們將持續以創新與永續為核心，發揮電子紙技術的低碳優勢，攜手產業夥伴拓展更多元的應用場景，為環境與社會創造長遠價值。」

元太科技自2017年首度參與台灣企業永續獎，至今已連續十年獲獎。今年除蟬聯「台灣十大永續典範企業（製造業）」及永續報告書白金級獎，更獲頒六項單項績效獎，分別為「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「氣候領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「職業安全領袖獎」及「資訊安全領袖獎」，涵蓋企業人才培育、價值鏈管理、環境行動、技術創新及營運風險治理等重要面向。

深化人才培育與供應鏈管理 建構企業永續生態系

在人才發展方面，元太科技以打造人才永續生態系為核心，榮獲「人才發展領袖獎」。透過建置知識管理平台與職務專業地圖，系統化累積組織知識與專業能力，並建立儲備幹部培育及接班梯隊；同時，結合留才獎金、員工認股權憑證及資深員工感恩活動等多元措施，強化人才培育、留任及員工認同，持續提升組織韌性與人才永續發展能力。

在供應鏈管理方面，元太科技榮獲「永續供應鏈領袖獎」，持續將永續採購理念擴大至全球營運據點。2025年進一步將永續採購制度延伸至揚州廠區，並於同年底通過第三方查核，展現跨區域推動永續供應鏈管理的成果。此外，元太科技亦攜手供應鏈及系統端客戶，共同推動彩色電子紙看板於零售、交通及公共資訊等多元場域落地，將低碳智慧顯示解決方案融入日常生活，擴大電子紙技術在產業價值鏈中的永續效益。

落實氣候行動與能源轉型 以低碳創新帶動產業成長

面對全球淨零轉型趨勢，元太科技持續將氣候策略融入企業營運，透過再生能源導入、能源效率提升及碳排管理，推動企業營運減碳。2025年全球再生能源使用比例達67%（RE67），使用綠電約7,910萬度，相當於減少36,874公噸碳排放；並連續兩年於 CDP 氣候變遷及水安全評比中雙雙入選 A List，展現公司在氣候治理與水資源管理上的領導表現。

在減碳成果方面，2025年元太科技全球範疇一及範疇二絕對碳排放量為25,402公噸，較前一年減少5%，較基準年降低45%；碳排放密集度則降至每百萬元新台幣營收0.70公噸，較基準年減少70%。同時，透過能源效率改善，能源生產力較2018年基準年提升72%，全年節省約606.9萬度電，相當於全球總用電量的5.02%，減少約2,910公噸碳排放，持續以具體行動落實氣候承諾。

在創新成長方面，元太科技榮獲「創新成長領袖獎」，持續投入電子紙技術研發，並率先打造 AIoT 智慧電子紙 Signage 生態系。面對 AI 時代數位轉型與淨零轉型並進的趨勢，元太科技整合人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及雲端內容管理平台，發展低碳智慧顯示解決方案，推動電子紙從資訊顯示裝置進一步升級為智慧化、低碳化的資訊基礎建設。

其中，透過零售媒體聯播網（Retail Media Network, RMN）創新模式，元太科技成功推動美廉社全台約800家門市導入近300萬片電子紙價卡，並攜手三商家購及雲創通訊共同打造全台首座 AI 智慧零售 RMN 體驗店，結合即時資訊更新、動態定價與零售媒體應用，建立 AIoT Signage 的創新示範，協助零售產業朝向數位化、智慧化與永續化發展。

電子紙價卡的導入也為零售營運帶來具體的環境與效率效益。以2.2吋電子紙價卡初步估算，美廉社全台門市每月原需印製約190萬張紙本標籤，全面導入電子紙後，每年可減少上千萬張紙張消耗，預估每年減少近7,000公噸碳排放。另依元太科技統計，以最普遍的3吋標籤、每日更換四次價格計算，紙本價卡的二氧化碳當量排放量約為電子紙價卡的3.2萬倍。

除了環境效益，電子紙價卡每月平均可為單一門市節省約18小時的人工作業時間，讓門市人員能將更多心力投入顧客服務；結合即時變價與庫存管理，預估全年庫存天數可減少約六天，其中電子紙價卡導入約貢獻二至三天。此外，元太科技也與乳品供應商合作導入「時控條碼」，在商品效期前動態調整價格，以降低食物浪費，並於數十家門市試行酷暑變價及時段促銷等動態定價應用，持續拓展智慧零售的創新可能。

強化職場安全與資訊治理 提升企業營運韌性

在職場安全方面，元太科技榮獲「職業安全領袖獎」，持續以預防為核心，將職業安全衛生管理融入日常營運，透過完善的安全政策、管理目標及量化績效指標，強化工作環境風險辨識與預防機制。2025年完成2,983項危害鑑別與風險評估，辨識出934項可降低風險的改善機會，其中12項高風險項目已優先完成改善，未發現重大不可接受風險；此外，員工安全衛生教育訓練完訓率達100%，全年辦理73場緊急應變演練，持續提升員工安全意識及組織應變能力。

在資訊安全方面，元太科技榮獲「資訊安全領袖獎」，將資安治理視為企業永續經營的重要基礎。在高階管理階層支持下，公司於營運層級設立資安管理委員會，下設資安團隊及資安事件應變小組，由資安長統籌領導與監督，持續遵循相關法規要求，強化資訊安全管理及事件應變機制，以因應新興威脅與技術變化，維護企業營運穩定及利害關係人信任。

在社會共融方面，元太科技以「e 啟讀出未來」專案獲得文化內容策進院頒發「ESG for Culture 影響力獎」文化發展支持獎，肯定公司善用電子紙核心技術，攜手文化內容業者推動兒童數位閱讀素養，透過科技與文化內容的跨界合作，讓閱讀資源觸及更多孩童，進一步將企業核心技術轉化為具體的社會影響力。

元太科技將持續以電子紙技術創新為核心，深化企業治理、環境永續與社會共融的實踐，並攜手產業夥伴及各界利害關係人拓展多元應用場景，讓低碳顯示技術創造更多環境與社會價值，持續為產業轉型及永續發展注入創新動能。