伊雲谷（6689）集團旗下全新子公司 — 雲爍數位科技（eCloudXD） 正式全面進軍市場。eCloudXD 定位為「全方位雲端數位策略顧問」，以集團深厚的雲端技術底蘊，專注於融合「多雲架構思維」與「AI 落地能力」，致力於填補企業在「底層雲端基礎架構」與「前端業務」之間的整合斷層，為企業提供從端到端（End-to-End） 的頂級數位轉型顧問服務。

在企業加速邁向 AI 與雲端化的過程中，底層 IT 架構與前端業務系統往往各自為政，形成資訊孤島。集團伊雲谷主打多品牌（Multi-branding） 的基礎架構服務，eCloudXD 則聚焦於將企業願景與數位實力深度結合。eCloudXD 不僅協助企業導入全球領先的 CRM 平台 Salesforce，更專注於將 CRM 與企業既有資料平台進行無縫深度整合，真正實現資料流與業務流合一。

伊雲谷集團執行長林儀表示：「深耕市場 13 年來，伊雲谷贏得全球超過 5,000 家企業的高度信賴。邁入新里程碑，我們全面擴大『顧問諮詢』動能，為各轉型階段的企業量身打造完整解方，替客戶節省關鍵時間與資源成本，加速驅動轉型步伐。」

結合伊雲谷集團強大的公有雲資源，eCloudXD 不僅專精前端系統建置，更能自 IT 架構底層一併解決複雜的網路、資安及跨雲資料整合挑戰。同時具多項製造、零售與金融業的成功實務，搭配獨創的「五階段顧問賦能計畫」（藍圖諮詢 → 數據建設 → AI 落地 → 優化陪跑 → 組織賦能），從商業戰略出發，將前瞻技術化為清晰可執行的轉型地圖。

eCloudXD 團隊具備深厚的跨產業交付經驗，過去在伊雲谷時期曾主導多家大型指標企業的轉型實績，像是以雲端顧問思維協助研華（2395）利用 Salesforce 成功打造現代化全球數位銷售平台「IoTMart 國際站」，深度整合 CRM 數據並實現全球 B2B 精準行銷；以及協助國巨*（2327）集團聚焦銷售端商機管理，導入 Salesforce 並優化 B2B 跨國銷售流程，大幅提高商機透明度與整體轉換效益。

eCloudXD 未來將攜手生態圈夥伴，以客戶成功為導向，持續協助台灣及跨國企業加速邁向智慧化時代。