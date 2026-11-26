鴻海（2317）加速推動AI與機器人技術在智慧醫療領域的應用，攜手臺北榮民總醫院，整合國際技術夥伴資源，打造涵蓋化療藥物調劑、智慧運送及護理協作的醫療自動化系統。雙方26日舉辦「鴻海北榮化療自動化智慧場域發布會暨北海AI中心揭幕」，展示合作一年來的重要成果，透過AI與機器人技術串聯醫院作業流程，協助醫療人員降低高風險及重複性工作負擔，為智慧醫療導入實際臨床場域建立新模式。

2026-11-26 14:38