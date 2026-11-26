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CPO商機升溫！大立光、玉晶光2027年拚新技術量產
AI資料中心帶動高速光通訊需求升溫，光學廠積極布局CPO（共同封裝光學）相關應用，2027年將迎來新技術量產。法人指出，大立光投入5億元取得廠務工程，FAU布局時程相對明朗；玉晶光則與3M合作開發EBO，預計明年逐步放量，後續量產及客戶驗收進度將成為觀察重點。
大立光近期公告，將投入新台幣5億元取得廠務工程，在FAU（光纖陣列單元）布局進度上，相較同業已有較明確的時程。法人認為，隨光通訊應用持續發展，相關廠務建置及後續技術推進，將是觀察大立光切入新應用領域的重要指標。
玉晶光方面，則將與3M合作開發EBO，主要供應關鍵零組件Ferrule（光纖套管）及稜鏡。依目前規劃，預計2026年第4季小量試產，2027年第1季增加產量，第2季進入量產階段。法人預期，受惠相關業務發展，玉晶光2027年整體營收成長可望超過20%。
法人指出，後續可持續追蹤FAU、EBO的試產、量產及驗收進度，以及新技術對兩家公司營收的實際貢獻。
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