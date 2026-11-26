鴻海（2317）加速推動AI與機器人技術在智慧醫療領域的應用，攜手臺北榮民總醫院，整合國際技術夥伴資源，打造涵蓋化療藥物調劑、智慧運送及護理協作的醫療自動化系統。雙方26日舉辦「鴻海北榮化療自動化智慧場域發布會暨北海AI中心揭幕」，展示合作一年來的重要成果，透過AI與機器人技術串聯醫院作業流程，協助醫療人員降低高風險及重複性工作負擔，為智慧醫療導入實際臨床場域建立新模式。

鴻海與臺北榮總於2025年10月簽署智慧醫療戰略合作意向書，並規劃投入新臺幣3億元、為期3年的研究經費，並成立智慧創新研究室，結合雙方在AI技術、智慧製造及臨床醫療領域的專業，推動智慧醫院自動化、AI多模態醫學模型及在宅醫療等創新應用。

此次化療自動化智慧場域亮相，象徵雙方合作從技術研發逐步走向實際場域驗證，也展現鴻海將AI與機器人技術導入醫療產業的具體進展。

化療藥物調劑與配送涉及嚴格的安全規範，傳統作業需要大量人工作業及跨部門協調。鴻海運用長期累積的自動化與系統整合經驗，攜手日本湯山製作所（Yuyama Manufacturing）、川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）及法博智能（FARobot）等合作夥伴，並採用輝達（NVIDIA）技術，將不同設備及技術整合為完整的醫療自動化作業流程，提升藥物處理安全性與院內作業效率。

在藥物調劑環節，系統結合日本湯山製作所ChemoRo the Spike化療藥物調劑設備，以及川崎重工雙機械手臂技術，透過精密控制與自動化操作，協助完成化療藥物調劑作業，降低醫療人員直接接觸高風險藥物的機會。

完成調劑後，透過法博智能FARobot自主移動機器人（SMR30-MedDrawer），整合院內電梯與配送路線，執行藥物運送任務；最後由鴻海Nurabot護理協作機器人連接HIS系統，透過嚴謹的生物識別驗證（Biometric authentication），串聯病人身分、醫囑與護理師確認，並支援配送管理及護理站相關作業，確保藥物交付流程的安全與準確，完成機器人臨床服務的最後一哩路，藉此減少醫護人員往返搬運的時間與負擔，讓醫療專業人力更集中於病人照護。

為強化醫療機器人的智慧運算與設備協作能力，鴻海Nurabot護理協作機器人導入NVIDIA Jetson AGX Orin系統模組，支援邊緣AI運算與智慧化應用。同時，鴻海亦運用NVIDIA Omniverse函式庫，建立醫療場域數位孿生環境，透過虛實整合進行設備運作模擬、作業流程驗證及系統優化，提升整體自動化系統的整合能力。未來將進一步探索Agentic AI、智慧排程與醫院資訊系統整合，推動醫療作業從個別設備自動化，逐步邁向跨系統、跨部門的智慧協作。

透過此次合作，鴻海不僅將AI與機器人技術導入醫療場域，更進一步發揮跨國生態系整合優勢，將智慧製造累積的系統整合能力延伸至醫療服務，協助醫療機構在化療調劑的全方位自動化與數位化，以提升作業效率、強化用藥安全，並建立可持續優化的智慧醫療運作模式。

本次活動同步舉行「北海AI中心」揭幕儀式，進一步深化鴻海與臺北榮總在AI技術研發及臨床應用的合作。雙方以實際醫療需求為出發點，結合臺北榮總的臨床經驗與醫療數據，以及鴻海在AI運算、機器人及軟硬體整合、端雲結合、場域應用、創新擴散的技術能力，持續推動技術驗證，加速研發成果轉化為實際醫療應用。

衛生福利部部長石崇良實地參觀化療調配機器人運作後表示，臺灣擁有高品質醫療與世界級ICT科技，兩者強強聯手，智慧醫療可望成為臺灣的第二座護國神山。化療藥品調配是醫療現場風險最高、也最講求精準的環節之一，北榮與鴻海讓機器承擔危險與重複的工作，同時守護病人安全與醫事人員健康。他強調，醫療AI必須真正落地，衛福部將持續建構可信任、可驗證的醫療AI環境，並透過「健康台灣深耕計畫」協助醫院導入智慧科技，讓好的成果從一家醫院擴散到更多醫院。

臺北榮總院長陳威明表示，一年前與鴻海簽署合作意向書時，雙方承諾要「一起做一件大事」，如今這件大事已從藍圖走進臨床。北榮推動智慧醫療始終以「人」為核心，機器不是要取代藥師與護理師，而是把危險、重複的工作交給機器，把時間還給醫護同仁。他指出，智慧醫院可以帶動智慧醫療產業，北海AI中心將讓醫療人員從科技的使用者，進一步成為驗證者與創新者，並透過遠距與在宅照護打造「無圍牆醫院」，讓民眾更健康、更安心、更幸福。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示：「AI與機器人技術的發展，正在為醫療產業帶來新的可能。鴻海希望將過去在智慧製造、自動化及系統整合累積的經驗，進一步應用於醫療領域，協助醫療人員減少重複性及高風險工作，將更多時間投入病人照護。此次與臺北榮總及國際夥伴合作，是鴻海推動智慧醫療的重要一步，未來也將持續透過分享、合作、共榮，讓更多創新技術真正走進醫療現場。」

展望未來，智慧醫療的發展不僅是導入新設備，更重要的是透過AI與系統整合，優化既有醫療作業流程，讓科技成為醫療人員的協作夥伴。鴻海將持續深化與臺北榮總及國際生態系夥伴的合作，聚焦AI多模態醫學模型、醫療自動化及智慧照護等領域，推動具備可複製、可擴展特性的智慧醫療解決方案，協助臺灣醫療體系加速數位轉型，並拓展智慧醫療技術的應用機會。