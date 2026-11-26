邊緣人工智慧（Edge AI）解決方案商安提國際（Aetina Corporation），憑藉深厚研發能量與創新系統整合設計，旗下 AIE-KR1B-B1、AIP-RQ87 與 AEX-2UA1 三項產品榮獲「第35屆台灣精品獎」。

台灣精品獎表彰在研發、設計、品質與行銷等面向具突破性成就的產品；安提國際表示，此次三項產品同時獲獎，展現其秉持「Edge ON. AI Beyond」品牌精神、持續深化邊緣 AI 技術布局的堅定承諾。

安提國際表示，三項獲獎產品反映全球邊緣 AI 應用市場的關鍵轉變：企業關注的焦點正快速從單純追求運算效能，轉向能源效率、部署空間、資料主權及長期維運可靠度。隨著企業從概念驗證（PoC）邁向全面量產部署，如何依據不同工作負載配置最適切的運算架構，成為AI能否規模化落地的決定性關鍵。

安提國際總經理羅智榮表示，AI 創新不應只停留在追求更高的算力指標，更重要的是解決企業在第一線實際部署時面臨的挑戰。安提透過彈性的模組化架構、可靠的系統工程設計與完善的跨平台產品布局，協助企業將先進 AI 技術無縫融入日常營運，把技術潛力轉化為實質商業價值。

針對空間與功耗受限的工業邊緣環境，例如智慧工廠中的即時多路影像視覺檢測，安提『AIE-KR1B-B1 多元應用模組化 AI 晶片推論平台』兼顧高推論效率與低系統功耗。該平台以 Rockchip RK3588 ARM 架構處理器為核心，整合高處理量的影像處理流程與模組化 M.2 AI 加速擴充設計，並提供 MemryX、EdgeCortix、DEEPX、Axelera AI 等夥伴的加速卡選項，讓系統整合商可依應用需求選擇合適的算力與功耗配置，同時降低重新設計核心硬體的需求，進而縮短開發時程，加速智慧視覺應用導入。