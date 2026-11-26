半導體測試介面解決方案大廠穎崴（6515）26日舉辦法說會，穎崴科技董事長王嘉煌受訪提到，明年展望樂觀，高階晶片需求帶動新技術取得更大市占率，明年成長幅度目標至少雙位數以上。另外台灣持續擴充產能，明年在達拉斯（Dallas）與鳳凰城（Phoenix）都會設有辦公室。

王嘉煌表示，受惠於全球半導體對 AI、高速運算HPC 及 ASIC 的強勁需求，穎崴 2026 年前三季累計營收提前突破百億元，寫下成立25年來的新紀錄。隨著營運創新高，穎崴將持續強化全球服務與交付量能，穩居全球半導體測試介面產業領先地位，提供全方位解決方案，與全球客戶共同開創 AI 產業新局。

外界關注近期股價下跌，他也說，影響股價的因素太多，公司會專注在本業上，加快產能擴充並讓產品技術更領先。

探針擴產方面，他也提到，探針今年底已經達到每個月 900 萬支，我們明年上半年機台進來之後，到第二季末應該可以到 1,400 萬支，預估明年底應該至少要能夠達到 2,400 萬支。

穎崴第三季合併營收為新台幣45.56億元（以下幣別同），毛利率為41%，歸屬母公司稅後淨利為10.34億元；EPS為28.55元；前三季營收為110.6億元，較去年同期增加96.67%，毛利率為41％，累計前三季每股盈餘為66.85元；2026年前十月累計合併營收為121.67億元，較去年同期增加93%。

秉持技術自主、專注本業、立足台灣、服務全球的精神，穎崴持續升級先進半導體測試介面平台，推出穎崴次世代AI全方位自主製造平台（WinWay Next Gen AI All-in-House Platform），延續強化跨世代旗艦級超導測試座HyperSocket™，並自製高頻低阻值導電膠（CRS），打造完整一站式半導體測試介面解決方案。

因應市場ASIC、GPU、CPU的精準散熱需求，穎崴推出全球首推液冷測試方案-Liquid Cooling HyperSocket™，搭配自主開發Liquid Cooling System，提供3000W以上高功率測試方案，是業界唯一可以同時解決IC及測試基座（Socket Housing）因超大封裝所帶來的翹曲與散熱瓶頸，並帶動高階SLT以及Functional Burn-in產品需求。

從晶圓測試、最終測試、高頻高速系統測試、高速老化測試、溫控設備及矽光子測試，穎崴提供完整解決方案，在先進製程與先進封裝帶動下，封裝面積越來越大，測試規格及複雜度亦隨之增加，測試時間也日益延長，將為中長期營收帶來成長動能。

在AI Agent、Physical AI、Sovereign AI、Enterprise AI以及Edge AI等應用帶動下，為滿足客戶需求，穎崴持續擴充產能，自製探針產能每年倍增，2025年生產3300萬根針，預估今年預估將產出7700萬根針，年增率達133%；高階測試座產能亦每年成長，以5000 Pin計算，2025年生產21000顆，今年預估將達38200顆，年增近82%。

穎崴持續提升自主研發與整合能力，並以「All-in-House. Beyond AI」為核心主張，同時投入高階產品研發，致力維持技術藍圖規劃與量產能力的領先，AI產品線往高頻高速、大功耗、超大封裝、高腳數、微間距發展，掌握半導體測試介面成長商機，截至今年前十月，AI、HPC營收占比已超過七成。

穎崴不僅連續三年營運創新高，亦逐步累積ESG實績，自2022年成立永續推動小組、2023年主動發布首本永續報告書以來，持續推動能源效率優化，三年累計節電33萬度，換算下來，可讓3700顆的10W的LED燈持續點亮一整年；並且在擴廠同時，擴大再生能源規模，預估2030年各廠區之再生能源發電轉為自發自用，展望未來，穎崴將持續推進減碳與節水目標，為「2050淨零排放」努力。