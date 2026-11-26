半導體測試介面大廠穎崴科技董事長王嘉煌今日在法說會前受訪表示，受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及客製化晶片（ASIC）需求強勁，今年前三季營收提前突破百億元，創下成立25年來新紀錄，前十月AI、HPC營收占比更突破七成。為因應客戶強勁需求，穎崴積極擴充產能，今年自製探針產量預估年增133%，高階測試座產量亦將大增近82%，為後續營運成長蓄積動能。

穎崴第3季合併營收45.56億元，毛利率41%，歸屬母公司稅後純益10.34億元，每股純益（EPS）28.55元；累計前三季營收110.6億元，年增96.67%，毛利率41%，每股純益66.85元；前十月合併營收121.67億元，年增93%。

隨著AI晶片朝高頻高速、大功耗、超大封裝、高腳數及微間距五大方向發展，穎崴持續強化自主研發及整合能力，推出次世代AI全方位自主製造平台，除持續強化旗艦級超導測試座HyperSocket，也投入自製高頻低阻值導電膠（CRS），打造一站式半導體測試介面解決方案。

值得注意的是，因應ASIC、GPU及CPU精準散熱需求，穎崴推出液冷測試方案Liquid Cooling HyperSocket，搭配自主開發的液冷系統，提供3000W以上高功率測試解決方案。穎崴指出，該方案為業界唯一可同時解決晶片及測試基座因超大封裝衍生的翹曲與散熱瓶頸，並將帶動高階系統級測試（SLT）及功能性老化測試（Functional Burn-in）產品需求。

穎崴看好AI代理人、實體AI、主權AI、企業AI及邊緣AI五大應用發展，持續加大擴產力道。今年自製探針產量預估由去年的3300萬根增至7700萬根，年增133%；高階測試座以5000 Pin規格計算，產量將由去年的2.1萬顆增至3.82萬顆，年增近82%。

穎崴目前產品布局已涵蓋晶圓測試、最終測試、高頻高速系統測試、高速老化測試、溫控設備及矽光子測試。隨著先進製程與先進封裝技術演進，晶片封裝面積持續擴大，測試規格、複雜度及測試時間同步增加，有望進一步推升高階測試介面產品需求，成為穎崴中長期營運成長的重要引擎。

此外，穎崴在連續三年營運創新高之際，也持續推動永續發展，近三年累計節電33萬度，並配合擴廠擴大再生能源布局，預計2030年各廠區再生能源發電轉為自發自用，朝2050年淨零排放目標邁進。