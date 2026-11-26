AI算力需求持續擴張，應用也從雲端資料中心逐步延伸至邊緣運算與智慧製造，帶動工業電腦（IPC）及機器人產業迎來新一波成長。富邦投顧指出，隨著Edge AI（邊緣AI）、代理AI及智慧製造應用加速落地，預期2027年工業電腦產業將延續多頭擴張週期，研華（2395）、樺漢（6414）及上銀（2049）值得關注。

富邦投顧表示，AI資本支出持續擴大，投資動能正由雲端向邊緣端傳導。隨著資料中心、半導體設備建置，以及智慧工廠、智慧城市等應用需求增加，工業電腦業者累積的Edge AI專案可望於2027年進入量產交付階段。研華截至2026年第3季底在手訂單達25億美元，訂單出貨比（B/B Ratio）升至1.64；樺漢2027年在手訂單突破2,800億元，營運能見度提升。

機器人方面，法人看好協作型與服務型機器人應用持續擴大，人形機器人則將迎來商業化發展的重要階段。根據Counterpoint Research預估，2026年全球人形機器人出貨量可望達5萬台，年增210%。展望 2027 年，全球人形機器人將從示範驗證與小批量量產正式邁向商業化放量階段，2027 年估計人形機器人出貨量突破 10 萬台，其中高達 72% 的應用將集中於工業與物流領域。

法人分析，隨著物理AI模型持續迭代、核心零組件規模化量產，人形機器人成本有望下探至3萬美元區間，加速企業導入。台灣供應鏈方面，精密傳動、減速機及馬達等零組件業者，可望隨整機廠商擴大部署而受惠。