美光桃園廠勞資爭議未解，雙方預計今天下午再協商，但財信傳媒董事長謝金河稱美光高層考慮關廠或暫停在台投資，引發關注；美光桃園工會對此表示，勞工想爭取合理協議，卻要面臨美光公司及謝金河公開威脅，希望美光公司不要每次勞資協商前就透過各種公開放話施壓。

美光桃園廠勞資爭議多時，勞資協商不下4次，桃園市長張善政也曾居中協調雙方坐下來談，關鍵問題在於分潤比例談不攏；公司日前提出精算系統讓員工可以查到自己能分得的獎金，工會也就方案進行投票，結果1852名會員有84.6%不同意。

工會稍早對外發聲明，今天將與公司再次協商，正好美國政府貿易代表署（USTR）剛公布301調查報告，明確指出台灣勞工獲得報酬不充分，同時也指出台灣工會組織門檻30人及罷工程序限制過於嚴格。

工會表示，謝金河稱美光公司高層拜訪他，指相關勞資爭議可能造成美光資方暫停後續投資及桃園廠關廠的可能性，工會感到非常遺憾。當美國政府指出我國勞資分配不均、工會組織、協商及爭議權不足，勞工想爭取合理協議，卻要面臨美光公司和台灣財經媒體集團董事長謝金河的公開威脅。

工會強調，願意和美光公司協商出合理的方案，但問題是公司一定要工會和台灣勞工同意不符合國際勞動公約以及台灣勞動法規框架的和平協議限制，內容甚至涉及對於拒絕加班、集會、抗議等基本權利的限制，同時，長時間的勞資爭議冷凍期要求，也讓勞工和工會根本沒辦法即時保障自身權益。

工會理解公司目前希望一勞永逸，想用台中工會9名幹部片面同意的黑箱協議，就透過各種資源和手段逼桃園工會簽署，認為這樣就是解決爭議的想法，然而，工會還是要提醒美光公司和台灣政府，如果協議內容沒有真的得到台灣勞工的認同，而且甚至過分限制勞工和工會的基本權利，那其實並無法真的形塑長期穩定的勞資關係和人才留任。

工會也說，希望美光公司不要每次要進行勞資協商前，就透過各種公開放話和各種基層施壓，想要藉此來逼迫工會同意不合理也不和台灣勞動法規框架的協議內容。工會除了要請美光公司在協商期間遵守台灣法規，不要有不當勞動行為的動作外，也還請公司正視工會多次投票的結果。

另外，工會也呼籲公司正視台灣工會和勞工透過民主程序展現出的集體意見，不要透過強逼脅迫基層簽署不平等條約，放棄工會及勞工基本權利的不合理限制，讓勞資雙方透過合理方案的對等協商，恢復勞資互信。