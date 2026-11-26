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TEL擴大南台灣布局 高雄新辦公室明年啟用
半導體設備廠TEL（Tokyo Electron）台灣今天宣布，擴大南台灣布局，除今年在南部科學園區開設台南研發中心，並規劃於2027年整合現有高雄據點，啟用高雄新辦公室。
TEL台灣今天發布新聞稿表示，TEL深耕台灣逾30年，長期以協助台灣半導體產業「做大、做深、做久」為目標，持續不斷投入先進技術服務、人才培育及在地供應鏈合作。
TEL台灣指出，2016年起推動東京威力科創機器人大賽，透過寓教於樂的方式，讓大專院校學生在設計、組裝、控制的實作中，理解工業機器人與自動化系統的概念。為響應南台灣半導體S廊帶發展，2020年開始將機器人大賽決賽舞台移到高雄駁二擴大舉行。
TEL台灣今年還在南科開設台南研發中心，緊密串連高雄與台南技術生態系，強化南部在先進製程與高階設備支援的關鍵能力。TEL台灣規劃於明年進一步整合現有高雄據點並啟用高雄新辦公室。
展望未來，TEL台灣表示，將在高雄逐步升級的產業能量扮演更關鍵的角色，協助台灣半導體產業在AI時代以更快速度、更穩品質、更強韌性向前發展。
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