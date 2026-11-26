【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】鋼琴機器人能否超越人類的情感詮釋？由義大利電子工程師蘇齊打造的鋼琴機器人TeoTronico，其擁有高達五十三根機械手指，引發音樂精準度與人性溫度的討論。如今，隨著AI技術快速演進，學界與樂壇也持續關注人機互動與音樂教育可能面臨的轉變。

精準琴藝AI對話

《歐洲新聞網》報導，TeoTronico自2008年問世以來，由纜線、活塞與電磁鐵驅動五十三根手指，透過電腦指令讀取MIDI檔案演奏莫札特、巴哈、貝多芬與蕭邦等曲目，並整合Google的Gemini AI聊天機器人進行即興問答與互動。

蘇齊指出，未來隨著AI工具發展，機器人甚至有望透過辨識臉部表情與語氣來即興演奏或回應聽眾情緒。事實上，機器人在音準、速度與零失誤演奏上展現高度精準，但卻凸顯出與人類詮釋的差異。

儘管TeoTronico自認能精準傳達作曲家情感，但鋼琴家普羅塞達認為，音樂會的魅力在於觸動人心與情感共鳴，而追求「像機器一樣零失誤」反而可能讓演奏者忽略情感分享。

音樂情感教育隱憂

《NewsBytes》報導，TeoTronico曾在托斯卡尼普拉托與義大利鋼琴家普羅塞達進行音樂交流，演奏蕭邦、莫札特與林姆斯基-高沙可夫等作品，同時也能與觀眾和媒體自然對話，不過其語音互動系統與負責彈奏的機械系統彼此獨立。

儘管機器人能展現驚人的機械效能，但普羅塞達提醒，真正的隱憂不在於機器取代音樂家，而是年輕世代在追求技術完美時過度模仿機器標準，進而削弱人類特有的情感連結與不完美之美。

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