遠見科技（3040）經營權爭議持續延燒，針對前董事長周發相關言論，遠見發布重大訊息澄清表示，已在8月21日股東臨時會全面改選董事，是依《公司法》第173條之1由持有過半數股權股東依法召集，相關程序均已完成，並於11月23日取得經濟部核准新的變更登記表。遠見強調，經營首重公司治理及法令遵循，若有惡意散布不實訊息造成投資人損害，將採取法律程序追究責任。

持有遠見科技36%股權的大股東森羅投資表示，過去與李承晉、周發、吳美秀及謝春水為事業夥伴，曾合作承德路大樓、信義區摩天大樓及忠孝西路大樓等案。當時是委由地產專家李承晉與身為記帳士的稅務專家周發負責實際對外洽談物件買賣，收取公費提供集團帳務、節稅規劃及會計師簽證服務，並向謝春水等人報告，其後森羅投資入股上市公司遠見科技，相關董事席次與經理人規劃，亦皆由李、周兩人一手安排，並由時任森羅負責人周發提議向台中銀申請遠見科技股票全數設質。

現任森羅投資負責人謝春水痛批，前董事長周發對依法改選心有不甘，以散播不實謠言企圖影響股價及投資人信心，甚至藉此製造大股東股票質押危機，進而爭奪公司經營權。森羅投資呼籲董事會全面清查公司文件、保存關鍵證據，並依法向司法單位及金管會提出說明。

遠見科技指出，原於3月11日由時任董事長周發召集董事會，決議發放每股股利3.5元，其中股票股利3.1元、現金股利0.4元，並於6月8日經股東會通過；全面改選董事後，11月6日股東會決議改發每股現金股利3.5元。

遠見科技表示，董事會考量歷年多以現金股息為主，並希望回歸專業經理人制度，避免重資產投資及過度舉債。去年處分凌陽股票產生的利益，雖未增加損益表獲利，但相關金額轉列保留盈餘，增加可供分配盈餘及實際資金挹注；在暫無重大資本支出或投資計畫下，股東應有分享盈餘的權利。

遠見科技則表示，媒體引述周發相關言論，疑涉及大股東或他人私人財務、業務糾紛，並不影響公司財務及業務運作；公司截至目前亦未收到相關單位或森羅投資來函通知。公司強調尊重各方言論，但若有惡意散布不實資訊造成投資人損害，將依法追究責任。森羅投資則呼籲董事會正視公司治理，妥善保存證據，讓資本市場及公司運作回歸正軌。